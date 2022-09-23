Бензин, пригон авто и маникюр: какие услуги искали украинцы во время войны

В течение последних шести месяцев войны украинцы больше всего интересовались услугами по строительству, ремонту и транспортным перевозкам. В то же время, не отказывались от процедур для красоты и здоровья.

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О тенденциях в направлении сервисов и услуг во время войны сообщает OLX.

С марта по август украинцы почти одинаково искали и предлагали услуги онлайн. Больше всего в течение войны по откликам на олх объявления пользователей интересовали:

строительство, ремонт и уборка (2,9 млн откликов);

перевозки и транспортные услуги (2,4 млн откликов);

сырье, материалы (2,2 млн откликов);

услуги красоты и здоровья (2,2 млн откликов);

авто и мото услуги (1,9 млн откликов).

В категории “Сырье/материалы” с марта по июнь 2022 года больше всего искали на олх бензин – более 360 тысяч запросов. Пик поиска наступил в июне. Дизельное топливо интересовало 173 тысяч раз, а больше всего в нем нуждались украинцы в мае из -за отсутствия сырья на рынке.

В категории “Авто/мото услуги” на протяжении всех месяцев стабильно держался спрос на аренду авто – 164,5 тысяч поисков. Также в течение апреля-мая украинцы искали услуги по пригону авто (54 тысячи поисков), ведь именно в этот период действовала нулевая растаможка.

Пассажирские перевозки были популярны в марте и апреле (36 тысяч поисков). А вот грузовые искали суммарно 159 тысяч раз в течение войны, кроме одного месяца – мая.

Несмотря на войну, украинцы не забывали о красоте и здоровье – в разделе “Бизнес и услуги” активно интересовались маникюром в марте, грумингом собак/котов в июне и наращиванием ресниц в августе.

В целом, по сравнению с прошлым годом, война резко изменила предпочтения украинцев. Например, в апреле-мае 2021 года среди топ поисковых запросов были услуги медсестры, ремонт квартир и холодильников, установка заборов и натяжных потолков. Не изменился только спрос на бьюти-процедуры.