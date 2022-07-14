Бесплатный офис на три месяца: в Киеве проведут конкурс для бизнеса, переехавшего из районов боевых действий

Сеть столичных бизнес-центров Forum Group в партнерстве с департаментом бизнес-образования Киевской школы экономики (KSE Graduate Business School) анонсировали начало конкурсного отбора на возможность получить одно из трех офисных пространств для развития своего бизнеса, а также профессиональное бизнес-менторство.

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Как отмечается в сообщении Forum Group, проект "РЕ:старт. Безопасное пространство для вашего бизнеса" нацелен на поддержку малого и среднего украинского бизнеса, оказавшегося на грани закрытия из-за физического размещения на оккупированных/деоккупированных/пострадавших в результате военных действий территориях.

Кроме того, речь идет о бизнесе, который находится в столице и нуждается в ресурсе для возобновления своей деятельности. Для таких компаний Forum Group предоставит офисы в Киеве в бесплатное пользование на период в три месяца. Компании смогут претендовать на помещения площадью 20, 30 и 120 квадратных метров в одном из бизнес-центров Киева.

KSE Graduate Business School поможет отобрать long-лист из 20-30 претендентов, с которыми будут проведены бизнес-консультации. В ходе глубинных интервью эксперты помогут оценить состояние бизнеса и предоставят рекомендации по целесообразности перемещения и адаптации бизнес-модели к новым условиям.

"По подсчетам бизнес-школы, более 60% украинских компаний "заморозили" капитальные или по крайней мере неключевые проекты, то есть потеряли в развитии. В условиях войны KSE GBS нацелена на проекты, которые могут поддержать экономику. Наша цель – не только помочь малому и микробизнесу удержать существующие позиции, но и вернуться хотя бы к довоенному состоянию", – отмечает исполняющая обязанности руководителя департамента Валентина Сахно.

Принять участие в проекте может малый и средний бизнес, который релоцировался в Киев с опасных территорий, пока только принимает решение о релокации в безопасные места, находится в Киеве и нуждается в ресурсе для возобновления своей деятельности.

Заполнить анкету на участие в проекте можно по ссылке. Прием заявок продлится по 25 июля. В результате будут отобраны три компании, которые получат офисы для развития своего бизнеса.

Напомним также, что недавно центр поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" и компания "Новая почта" запустили программу помощи в релокации бизнеса, зарегистрированного в регионаз, где продолжаются или продолжались активные боевые действия.