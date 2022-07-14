Безкоштовний офіс на три місяці: у Києві проведуть конкурс для бізнесу, що переїхав з районів бойових дій

Мережа столичних бізнес-центрів Forum Group у партнерстві з департаментом бізнес-освіти Київської школи економіки (KSE Graduate Business School) анонсувала початок конкурсного відбору на можливість отримати один із трьох офісних просторів для розвитку свого бізнесу, а також професійне бізнес-менторство.

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Як зазначається у повідомленні Forum Group, проект "РЕ:старт. Безпечний простір для вашого бізнесу" націлений на підтримку малого та середнього українського бізнесу, що опинився на межі закриття через фізичне розміщення на окупованих/деокупованих/потерпілих внаслідок військових дій територіях.

Крім того, йдеться про бізнес, який знаходиться у столиці та потребує ресурсу для відновлення своєї діяльності. Для таких компаній Forum Group надасть офіси у Києві у безкоштовне користування на період у три місяці. Компанії зможуть претендувати на приміщення площею 20, 30 та 120 квадратних метрів в одному з бізнес-центрів Києва.

KSE Graduate Business School допоможе відібрати long-лист із 20-30 претендентів, з якими будуть проведені бізнес-консультації. Під час глибинних інтерв'ю експерти допоможуть оцінити стан бізнесу та нададуть рекомендації щодо доцільності переміщення та адаптації бізнес-моделі до нових умов.

"За підрахунками бізнес-школи, понад 60% українських компаній "заморозили" капітальні або принаймні неключові проекти, тобто втратили у розвитку. В умовах війни KSE GBS націлена на проекти, які можуть підтримати економіку. Наша мета – не лише допомогти малому та мікробізнесу утримати існуючі позиції, але й повернутися хоча б до довоєнного стану", – зазначає виконувач обов'язків керівника департаменту Валентина Сахно.

Взяти участь у проекті може малий та середній бізнес, який релокувався до Києва з небезпечних територій, поки що тільки приймає рішення про релокацію у безпечні місця, перебуває у Києві та потребує ресурсу для відновлення своєї діяльності.

Заповнити анкету на участь у проекті можна за посиланням. Прийом заявок триватиме до 25 липня. В результаті буде відібрано три компанії, які отримають офіси для розвитку свого бізнесу.

Нагадаємо також, що нещодавно центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес" та компанія "Нова пошта" запустили програму допомоги в релокації бізнесу, зареєстрованого в регіонах, де тривають або тривали активні бойові дії.