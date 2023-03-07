Бизнес жалуется, что проблема блокировки налоговых накладных не решена

Европейская бизнес ассоциация заявляет, что проблема блокирования налоговых накладных не решена, поскольку большинство заблокированных накладных нельзя обжаловать в административном порядке. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

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"По состоянию на данный момент проблема все же не снята - бизнес страдать от блокирования и трудностей по возмещению. Большинство налоговых накладных, заблокированных в течение октября 2022 года, к сожалению, не смогли быть обжалованы в административном порядке, и компании будут вынуждены обращаться в суд, где, к сожалению, рассмотрение дел может длиться годами – ну а оборотные средства компаний будут до тех пор заблокированы. Обещанная автоматическая разблокировка на основании таблиц информации не работает на практике", - говорится в сообщении.

В ЕБА отмечают, что система регистрации и алгоритм разблокировки накладных созданы так, чтобы на каждом этапе ручное вмешательство могло помешать автоматической работе системы и создать условия двойной уплаты налогов для наполнения бюджета страны.

В то же время компаниям отказывают в принятии годовой отчетности в случае, если компания задекларировала свое право на льготы по четырем видам налогов (земельный, арендная плата за землю государственной и коммунальной собственности, экологический, имущественный) на оккупированных территориях или на них велись активные боевые действия.

Также по непонятным причинам налоговики отказывают прозрачным компаниям в праве воспользоваться действующими нормами Налогового кодекса по поводу невозможности представления отчетности или отсутствия первичных документов из-за потери таких вследствие активных боевых действий или оккупации.

Ассоциация призвала власти пересмотреть подходы работы с прозрачным бизнесом, а также обратилась в Кабинет министров и Офис Президента с просьбой оказать содействие в защите законных прав и интересов представителей бизнеса.

Напомним, в течение четвертого квартала 2022 года Совет бизнес-омбудсмена получил от компаний 305 жалоб на государственные органы. 71% обращений от предпринимателей были именно налоговыми вопросами.

В январе украинский бизнес ухудшил оценку налогового режима в стране до 2,97 балла из 5 возможных. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, проведенного ею вместе с Ernst & Young в Украине. В прошлом же году он составлял 3,01 балла, очутившись в нейтральной плоскости впервые за десятилетнюю историю исследования.