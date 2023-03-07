Бізнес скаржиться, що проблема блокування податкових накладних не вирішена

Європейська бізнес асоціація заявляє, що проблема блокування податкових накладних не вирішена, оскільки більшість накладних, котрі були заблоковані не можна оскаржити в адміністративному порядку. Про це повідомляє прес-служба ЄБА.

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"Станом на зараз проблема все ж не знята – бізнес страждати від блокування та труднощів з відшкодування. Більшість податкових накладних, що було заблоковано протягом жовтня 2022 року, на жаль, не змогли бути оскаржені в адміністративному порядку, і компанії будуть змушені звертатись до суду, де, на жаль, розгляд справ може тривати роками – ну а обігові кошти компаній буде до тих пір заблоковано. Обіцяне автоматичне розблокування на підставі таблиць інформації не працює на практиці", - сказано в повідомленні.

В ЄБА зазначають, що система реєстрації та алгоритм розблокування накладних створені так, щоб на кожному етапі ручне втручання могло завадити автоматичній роботі системи та створити умови для подвійної сплати податків для наповнення бюджету країни.

Водночас компаніям відмовляють у прийнятті річної звітності у разі якщо компанія задекларувала своє право на пільги по чотирьох видах податків (земельний, орендна плата за землю державної та комунальної власності, екологічний, майновий) на територіях, які були окуповані чи на них велись активні бойові дії.

Також з незрозумілих причин податківці відмовляють прозорим компаніям у праві скористатись діючими нормами Податкового кодексу щодо неможливості подання звітності чи відсутності первинних документів через втрату таких внаслідок активних бойових дій чи окупації.

Асоціація закликала владу переглянути підходи роботи з прозорим бізнесом, а також звернулася до Кабінету міністрів та Офісу Президента з проханням посприяти у захисті законних прав та інтересів представників бізнесу.

Нагадаємо, протягом четвертого кварталу 2022 року Рада бізнес-омбудсмена отримала від компаній 305 скарг на державні органи. 71% звернень від підприємців були саме податкові питання.

В січні український бізнес погіршив оцінку податкового режиму в країні до 2,97 бала з 5 можливих. Про це свідчать результати нового опитування компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації, проведеного нею разом з "Ernst & Young в Україні". У минулому ж році він складав 3,01 бала, опинившись у нейтральній площині вперше за десятилітню історію дослідження.