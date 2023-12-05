Черновицкая сеть супермаркетов TORBA теперь управляет частью магазинов "Эко-маркет" в западных областях

Сеть магазинов TORBA с головным офисом в Черновцах взяла в управление часть магазинов столичного ритейлера "Эко-маркет". Об этом сообщает издание All Retail.

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На начало 2023 года "Эко-маркет" имел 35 супермаркетов в 6 западных областях - Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской. Как стало известно, 20 из них взяли в управление TORBA, причем некоторые из этих магазинов уже переформатировались и начали работать под новой вывеской.

Крупнейшим по площади новых магазинов TORBA является бывший "Эко-маркет" в городе Стрый Львовской области. Площадь его торгового зала составляет около 1000 кв. м. В рамках соглашения между двумя ритейлерами TORBA частично выкупила товарные остатки и основные средства, а также производит замену торгового и холодильного оборудования в каждом магазине.

Кроме того, что сеть супермаркетов TORBA получила возможность выйти в новый для нее регион Хмельницкой области, суммарная торговая площадь магазинов ритейлера вырастет почти в полтора раза – до 23 тыс. кв. Благодаря этому сеть войдет в ТОП-8 ритейлеров в Западной Украине.

Как отмечает All Retail, за последние два года на украинском рынке продовольственного розничного бизнеса фактически не было никакого полноценного соглашения о слиянии или поглощении. Это неудивительно, поскольку в условиях войны и всеобщей неопределенности потенциальные инвесторы не готовы вкладывать значительные средства, а существующие участники рынка тоже не всегда готовы отдавать свои активы.

Тем не менее, соглашение между TORBA и "Эко-маркетом" может частично изменить распределение сил на рынке Западной Украины.

СПРАВКА

Сеть супермаркетов TORBA появилась на украинском рынке в 2011 году. Ее владелец по состоянию на 2020 год – Муляренко Алексей Витальевич или его близкий человек. Первоначально магазины TORBA представляли собой большие склад-маркеты с общей площадью от 1900 до 2500 кв. м. Вскоре в спальных районах городов начали открываться экспресс-маркеты меньших размеров.

Сетью "Эко-маркет" владеет совладелец алкогольной корпорации Bayadera Group Святослав Нечитайло. Известно, что в 2018 году ритейлер поглотил активы компании Avanta Group, в которых размещались супермаркеты "Колибрис".