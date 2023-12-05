Чернівецька мережа супермаркетів TORBA тепер керує частиною магазинів "Еко-маркет" у західних областях

Мережа магазинів TORBA з головним офісом у Чернівцях взяла в управління частину магазинів столичного ритейлера "Еко-маркет". Про це повідомляє видання All Retail.

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Станом на початок 2023 року "Еко-маркет" мав 35 супермаркетів у 6 західних областях – Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій і Івано-Франківській. Як стало відомо, 20 із них взяла в управління TORBA, причому деякі з цих магазинів вже переформатувались і почали працювати під новою вивіскою.

Найбільшим за площею з нових магазинів TORBA являється колишній "Еко-маркет" у місті Стрий Львівської області. Площа його торгового залу складає близько 1000 кв. м. В рамках угоди між двома ритейлерами TORBA частково викупила товарні залишки та основні засоби, а також проводить заміну торгового та холодильного обладнання у кожному магазині.

Крім того, що мережа супермаркетів TORBA отримала змогу вийти в новий для неї регіон Хмельницької області, сумарна торгова площа магазинів ритейлера виросте майже в півтора рази – до 23 тис. кв.м. Завдяки цьому мережа увійде в ТОП-8 ритейлерів в Західній Україні.

Як зазначає All Retail, протягом останніх двох років на українському ринку продовольчого роздрібного бізнесу фактично не було жодної повноцінної угоди про злиття чи поглинання. Це не дивно, оскільки в умовах війни та загальної невизначеності потенційні інвестори не готові вкладати значні кошти, а існуючі учасники ринку також не завжди готові віддавати свої активи.

Тим не менше, угода між TORBA і "Еко-маркет" може частково змінити розподіл сил на ринку Західної України.

ДОВІДКА

Мережа супермаркетів TORBA з’явилася на українському ринку в 2011 році. Її власник станом на 2020 рік – Муляренко Олексій Віталійович або його близька особа. Спочатку магазини TORBA представляли собою великі склад-маркети із загальною площею від 1900 до 2500 кв.м. Згодом у спальних районах міст почали відкриватися експрес-маркети менших розмірів.

Мережею "Еко-маркет" володіє співвласник алкогольної корпорації Bayadera Group Святослав Нечитайло. Відомо, що у 2018 році ритейлер поглинув активи компанії Avanta Group, в яких розташовувалися супермаркети "Колібріс".