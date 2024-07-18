Цифровизация нужна не для сокращения штата, а для улучшения услуг — HR ПриватБанк

ПриватБанк использует инструменты цифровизации и автоматизации для создания новых банковских услуг, упрощения и ускорения рабочих процессов и обслуживания клиентов. У финучреждения нет задачи сократить штат работников благодаря цифровизации, для имеющихся сотрудников у него достаточно задач и проектов. Об этом рассказал руководитель ПриватБанка по HR и корпоративному управлению Роман Борисенко в комментарии для Delo.ua.

По его словам, в настоящее время в компании работает 17 тыс. человек из категории активно занятого персонала, в то время как всего привлечено около 20 тыс. человек. Количество работников остается неизменным за последние два года.

"Мы имеем достаточно новых задач. Например, мы активно расширяем кредитование корпоративного бизнеса. Очевидно, это потребует дополнительного трудового ресурса. Именно за счет цифровизации и роста эффективности работников мы сможем сохранять стабильный штат, переводя часть людей в новые проекты", — пояснил Роман Борисенко.

По его словам, в условиях войны речь идет о человекоцентрическом подходе к взаимодействию с работниками, поэтому существенных кадровых перестановок не ожидается, кроме усовершенствования ролей и должностей отдельных сотрудников.

Роман Борисенко отметил, что по подавляющему большинству должностей KPI сотрудников не корректируется из-за воздушных тревог и отключения электричества. Работники во всех городах могут работать из дома, а офисы ПриватБанка оборудованы энергообеспечением и связью. Корректировка KPI действует в приближенных к зоне боевых действий районах, там с начала полномасштабной войны учтены подобные риски.