Цифровізація потрібна не для скорочення штату, а для покращення послуг - HR ПриватБанк

ПриватБанк використовує інструменти цифровізації та автоматизації для створення нових банківських послуг, спрощення та прискорення робочих процесів та обслуговування клієнтів. Фінустанова не має задачі скоротити штат працівників завдяки цифровізації, для наявних співробітників у неї достатньо задач і проєктів. Про це розповів керівник ПриватБанку з HR та корпоративного управління Роман Борисенко у коментарі для Delo.ua.

За його словами, наразі в компанії працює 17 тис. осіб з категорії активно зайнятого персоналу, тоді як всього залучено близько 20 тис. осіб. Кількість працівників залишається незмінною протягом останніх двох років.

"Ми маємо вдосталь нових завдань. Наприклад, ми активно розширюємо кредитування корпоративного бізнесу. Очевидно, це вимагатиме додаткового трудового ресурсу. Саме за рахунок росту цифровізації і ефективності працівників ми зможемо зберігати стабільний штат, переводячи частину людей в нові проєкти", - пояснив Роман Борисенко.

За його словами, в умовах війни мова йде про людиноцентричний підхід до взаємодії з працівниками, тому суттєвих кадрових перестановок не очікується, крім вдосконалення ролей та посад окремих співробітників.

Роман Борисенко відмітив, що по переважній більшості посад KPI співробітників не коригується через повітряні тривоги та відключення електрики. Працівники у всіх містах мають можливість працювати з дому, а офіси ПриватБанку обладнані енергозабезпеченням та зв'язком. Коригування KPI діє в наближених до зони бойових дій районах, там з початку повномасштабної війни враховані подібні ризики.