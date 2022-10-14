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Что делать, если работодатель умер: правительство установило процедуру
Кабинет министров 14 октября утвердил порядок прекращения трудового договора в случае смерти работодателя-физического лица или вступления в законную силу решения суда о признании такого физического лица безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим. Об этом сообщает Министерство экономики.
Новым порядком определяется детальная процедура и алгоритм действий работника, желающего прекратить трудовой договор при таких обстоятельствах. Документом устанавливаются обязанности и полномочия центров занятости при подаче работником заявления о прекращении трудового договора, а также регламентируются особенности взаимодействия с центром занятости, Пенсионным фондом и Государственной налоговой службой.
Так, чтобы расторгнуть трудовой договор, работник должен подать в ближайший центр занятости следующие документы:
- заявление о прекращении трудового договора с изложением информации о смерти работодателя;
- копии документов, подтверждающих смерть работодателя или соответствующее решение суда (при наличии);
- копии документа, удостоверяющего личность, регистрационного номера учетной карты налогоплательщика или паспорта гражданина Украины;
- информацию о работодателе;
- копию экземпляра трудового договора или приказа (распоряжения) о принятии на работу;
- копию трудовой книжки (при наличии).
После этого центр занятости сообщает о прекращении действия трудового договора Пенсионному фонду и Налоговой. Датой прекращения трудового договора считается день подачи заявления.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В течение трех рабочих дней ПФ должен внести эту информацию в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Центр занятости по просьбе работника может добавить запись в трудовую книжку о прекращении трудового договора.
До этого длительное время законодательство о труде содержало коллизию о возможности и порядке прекращения действия трудового договора в случае смерти работодателя-физлица или вступления в законную силу судебного решения о признании такого лица без вести отсутствующим или об объявлении его умершим.
Единственным способом юридического оформления прекращения таких отношений было обращение в суд с заявлением об установлении юридического факта прекращения трудовых отношений с работодателем. Однако 19 июля этого года вступил в силу закон, предусматривающий определенную оптимизацию трудовых отношений, которым соответствующая статья Кодекса законов о труде была дополнена пунктом, предусмотревшим такое основание прекращения трудового договора.
Источник фото: ua.depositphotos.com