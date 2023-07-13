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Бизнес
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Дарница второй год подряд проводит конкурс на премию ДарОтличие для фармацевтов

Дарница второй год подряд проводит конкурс на премию ДарОтличие для фармацевтов
Фармацевтическая компания "Дарница" второй год подряд учреждает премию для фармацевтов

Фармацевтическая компания "Дарница" второй год подряд проводит премию для фармацевтов — ДарОтзнака, чтобы поблагодарить героев, прилагающих усилия для сохранения здоровья нации.

Награда 23 года присуждается   в таких номинациях: "За оказанную помощь", "За работу в горячих точках", "За возобновление работы".

Награды в размере 50 000 грн получат по одному лидеру   в трех номинациях.

Если вы, или ваш коллега-фармацевт   проявили мужество,   устойчивость и взвешенность, помогли сохранить жизнь — заполняйте анкету, чтобы стать одним из номинантов ДарОтличия 2023 года.

Период подачи анкет – с 5 июня по 31 июля.

С 1   по 14 августа жюри проверит и отберет анкеты.

После этого начнется голосование, которое продлится до 14 сентября.

Результаты будут объявлены 15 сентября.

В состав жюри этого года вошли: исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова, руководитель профессионально-делового издания для специалистов фармацевтической и медицинской областей The Pharma Media Антонина Осадчая и директор по медицинским вопросам фармацевтической компании "Дарница" Игорь Никифорчин.

Подробности премии – по ссылке.

СПРАВКА:

ЧАО Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года "Дарница" является лидером в Украине по объему производства лекарства в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология, решение проблем боли. Во время войны компания передала более 1,6 млн упаковок лекарств на сумму почти 138 млн грн в качестве благотворительности Минздраву, медицинским учреждениям и благотворительным организациям.

Автор:
Светлана Манько