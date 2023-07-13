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Дарница второй год подряд проводит конкурс на премию ДарОтличие для фармацевтов
Фармацевтическая компания "Дарница" второй год подряд проводит премию для фармацевтов — ДарОтзнака, чтобы поблагодарить героев, прилагающих усилия для сохранения здоровья нации.
Награда 23 года присуждается в таких номинациях: "За оказанную помощь", "За работу в горячих точках", "За возобновление работы".
Награды в размере 50 000 грн получат по одному лидеру в трех номинациях.
Если вы, или ваш коллега-фармацевт проявили мужество, устойчивость и взвешенность, помогли сохранить жизнь — заполняйте анкету, чтобы стать одним из номинантов ДарОтличия 2023 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Период подачи анкет – с 5 июня по 31 июля.
С 1 по 14 августа жюри проверит и отберет анкеты.
После этого начнется голосование, которое продлится до 14 сентября.
Результаты будут объявлены 15 сентября.
В состав жюри этого года вошли: исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова, руководитель профессионально-делового издания для специалистов фармацевтической и медицинской областей The Pharma Media Антонина Осадчая и директор по медицинским вопросам фармацевтической компании "Дарница" Игорь Никифорчин.
Подробности премии – по ссылке.
СПРАВКА:
ЧАО Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года "Дарница" является лидером в Украине по объему производства лекарства в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология, решение проблем боли. Во время войны компания передала более 1,6 млн упаковок лекарств на сумму почти 138 млн грн в качестве благотворительности Минздраву, медицинским учреждениям и благотворительным организациям.