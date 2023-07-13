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Тип
Новини компаній
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Дарниця другий рік поспіль проводить конкурс на премію ДарВідзнака для фармацевтів

Фармацевтична компанія "Дарниця" другий рік поспіль проводить премію для фармацевтів — ДарВідзнака
Фармацевтична компанія "Дарниця" другий рік поспіль проводить премію для фармацевтів — ДарВідзнака

Фармацевтична компанія "Дарниця" другий рік поспіль проводить премію для фармацевтів — ДарВідзнака, аби подякувати героям, які докладають зусиль для збереження здоров’я нації.

Відзнака 23 року присуджується  в таких номінаціях: "За надану допомогу", "За роботу в гарячих точках", "За відновлення роботи".

Нагороди у розмірі 50 000 грн отримають по одному лідеру  у 3 номінаціях.

Якщо ви, або ваш колега-фармацевт  виявили мужність,  стійкість та виваженість,допомогли зберегти життя — заповнюйте  анкету, аби стати одним із номінантів ДарВідзнаки 2023.

Період подачі анкет — з 5 червня по 31 липня.

З 1  по 14 серпня журі перевірить та відбере анкети.

Після цього почнеться голосування,яке триватиме до 14 вересня.

Результати буде оголошено 15 вересня.

До складу журі цього року увійшли: виконавчий директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова, керівник професійно-ділового видання для фахівців фармацевтичної та медичної галузей The Pharma Media Антоніна Осадча та директор з медичних питань фармацевтичної компанії "Дарниця" Ігор Никифорчин.

Подробиці премії – за посиланням.

ДОВІДКА:

ПрАТ Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року "Дарниця" є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному виразі. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія, розв’язання проблем болю. Під час війни компанія передала понад 1,6 млн упаковок ліків на суму майже 138 млн грн як благодійність до МОЗ, медичних установ та благодійних організацій.

Автор:
Світлана Манько