«Дарница» выпустила 173 млн упаковок лекарственных средств в 2022 году

Несмотря на сложные условия военного времени, отечественной фармацевтической компании «Дарница» удалось улучшить бизнес-результаты: если в 2021 году каждая седьмая упаковка лекарственного средства проданая в аптеках была производства «Дарница», то в 2022 году – это уже каждая шестая упаковка.

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«Дарница» остается лидером розничного фармацевтического рынка лекарственных средств Украины в натуральном выражении.* За прошлый год компания произвела 173 млн упаковок препаратов почти на уровне прошлого довоенного года. Это позволило «Дарнице» охватить 15,7% украинского фармацевтического рынка — вдвое больше, чем ближайший конкурент.

Компания присутствует на рынке более 90 лет и выпускает лекарства 180 брендов в 15 различных формах – в виде таблеток, растворов, капель, порошков и т.д. В 2022 году «Дарница» произвела около 19 млн. упаковок ампул, 9 млн. упаковок инфузионных растворов и 130 млн. упаковок таблеток и капсул. Компания продолжала работать с первых дней полномасштабной войны. В марте произвела 60% довоенного объема лекарственных средств, а с апреля вернулась на довоенные объемы производства полностью.

Несмотря на широкомасштабную войну, завод «Дарницы» продолжает соблюдать высокие международные стандарты качества производства лекарств. В апреле прошлого года компания получила сертификат соответствия требованиям Надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice, GMP) регуляторного органа Австралии для стерильного производства. В октябре Дарница в очередной раз успешно прошла проверку Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и получила обновленные сертификаты соответствия GMP. В декабре компания прошла инспекцию от регуляторного органа Казахстана для всех производственных участков.

«В этом году производство лекарств на заводе Дарницы – это маленькие истории мужества и преданности делу. В марте некоторые сотрудники преодолевали десятки километров каждый день, чтобы добраться до работы, когда не работал общественный транспорт. Некоторые – не только работали, но и жили вместе с детьми в бомбоубежище на территории предприятия. Руководители звеньев становились для работы на производственные линии, а офисные сотрудники загружали грузовики на складе. Все делали то, что нужно, а не то, что написано в должностных инструкциях, ведь понимали необходимость снабжать страну лекарствами. Год был очень тяжелым для каждого в нашей стране. Но я могу с гордостью констатировать, что наша закаленная команда одолела и продолжает одолевать все вызовы с достоинством. У нас есть грандиозные планы на следующий год и смелость их воплощать», – рассказала Людмила Денесюк, директор департамента производства фармацевтической компании «Дарница».

Справка

ЧАО Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года "Дарница" является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология, решение проблем боли.

*по данным Proxima Research, по итогам января-ноября 2022 года.

** в натуральном выражении, по данным Proxima Research, по итогам января-ноября 2022 года.