«Дарниця» виготовила 173 млн упаковок лікарських засобів у 2022 році

Незважаючи на складні умови воєнного часу, вітчизняній фармацевтичній компанії «Дарниця» вдалося покращити бізнес-результати: якщо у 2021 році кожна сьома упаковка лікарського засобу продана в аптеках була виробництва «Дарниці», то у 2022 році – це вже кожна шоста упаковка.*

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

«Дарниця» залишається лідером роздрібного фармацевтичного ринку лікарських засобів України в натуральному виразі.* За минулий рік компанія виготовила 173 млн упаковок препаратів, майже на рівні минулого довоєнного року. Це дозволило «Дарниці» охопити 15,7%** українського фармацевтичного ринку — вдвічі більше, ніж найближчий конкурент.

Компанія присутня на ринку понад 90 років та випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах – у вигляді таблеток, розчинів, крапель, порошків тощо. У 2022 році «Дарниця» виробила близько 19 млн упаковок ампул, 9 млн упаковок інфузійних розчинів і 130 млн упаковок таблеток та капсул. Компанія продовжувала працювати з перших днів повномасштабної війни. В березні виготовила 60% довоєнного об’єму лікарських засобів, а з квітня повернулася на довоєнні обсяги виробництва повністю.

Попри широкомасштабну війну завод «Дарниці» продовжує дотримуватися високих міжнародних стандартів якості виробництва ліків. В квітні минулого року компанія отримала сертифікат відповідності вимогам Належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice, GMP) регуляторного органу Австралії для стерильного виробництва. В жовтні «Дарниця» в черговий раз успішно пройшла перевірку Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та отримала оновлені сертифікати відповідності GMP. В грудні компанія пройшла інспекцію від регуляторного органу Казахстану для всіх виробничих дільниць.

«В цьому році виробництво ліків на заводі “Дарниці” - це маленькі історії мужності та відданості справі. В березні деякі співробітники долали десятки кілометрів кожного дня, щоб дістатися роботи, коли не працював громадський транспорт. Деякі – не тільки працювали, але й жили разом з дітьми в бомбосховищі на території підприємства. Керівники ланок ставали до роботи на виробничі лінії, а офісні співробітники завантажували вантажівки на складі. Всі робили те що потрібно, а не те, що написано в посадових інструкціях, адже розуміли необхідність забезпечувати країну ліками. Рік був надзвичайно важким для кожного в нашій країні. Але я можу з гордістю констатувати, що наша загартована команда здолала та продовжує долати всі виклики з гідністю. Ми маємо грандіозні плани на наступний рік і сміливість їх втілювати», – розповіла Людмила Денесюк, директорка департаменту виробництва фармацевтичної компанії «Дарниця».

Довідка

ПрАТ Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована в 1930 році. З 1998 року «Дарниця» є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному виразі. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія, вирішення проблем болю.

*за даними Proxima Research, за підсумками січня-листопада 2022 року.

** у натуральному виразі, за даними Proxima Research, за підсумками січня-листопада 2022 року.