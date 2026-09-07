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Нацбанк наказал два кредитных союза за нарушение финансовых нормативов

НБУ
Нацбанк наказал два кредитных союза за нарушение финансовых нормативов / НБУ

Национальный банк Украины применил меры влияния за нарушение пруденциальных нормативов к двум финансовым учреждениям — КС "Кредо" и КС "Альянс".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 7 сентября 2026 года.

Какие ограничения введены

Характер применяемых мер воздействия отличается в зависимости от допущенных нарушений:

  • КС "Кредо": регулятор до 1 сентября 2027 г. ограничил предоставление средств и банковских металлов в кредит членам союза. Запрет касается заключения новых договоров, продления срока действия действующих или внесения в них изменений, в результате которых обязательства одного члена, группы членов или другого кредитного союза превысят 10% регулятивного капитала учреждения;
  • КС "Альянс": Нацбанк применил меру влияния в виде письменной оговорки. Организацию обязали устранить нарушения и привести пруденциальные нормативы в соответствие с требованиями законодательства до 1 января 2027 года.

Напомним, ранее НБУ отозвал лицензии у трех финкомпаний и исключил их из госреестра. Национальный банк Украины 3 сентября отозвал лицензии на деятельность финансовой компании у трех небанковских учреждений на основании их собственных заявлений, после чего они были исключены из Государственного реестра.

Автор:
Максим Кольц

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