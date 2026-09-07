Нацбанк покарав дві кредитні спілки за порушення фінансових нормативів

Національний банк України застосував заходи впливу за порушення пруденційних нормативів до двох фінансових установ — КС "Кредо" та КС "Альянс".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу регулятора.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 вересня 2026 року.

Які обмеження запроваджено

Характер застосованих заходів впливу відрізняється залежно від допущених порушень:

КС "Кредо": регулятор до 1 вересня 2027 року обмежив надання коштів і банківських металів у кредит членам спілки. Заборона стосується укладання нових договорів, продовження строку дії чинних або внесення до них змін, унаслідок яких зобов'язання одного члена, групи членів або іншої кредитної спілки перевищать 10% регулятивного капіталу установи;

КС "Альянс": Нацбанк застосував захід впливу у вигляді письмового застереження. Організацію зобов'язали усунути порушення та привести пруденційні нормативи у відповідність із вимогами законодавства до 1 січня 2027 року.

Нагадаємо, раніше НБУ відкликав ліцензії у трьох фінкомпаній та виключив їх із держреєстру. Національний банк України 3 вересня відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії у трьох небанківських установ на підставі їхніх власних заяв, після чого їх виключили з Державного реєстру.