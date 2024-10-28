"Доступные кредиты 5-7-9%": сколько денег получили предприниматели за последнюю неделю

На прошлой неделе украинские предприниматели получили 511 кредитов на 2,4 млрд гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Общее количество кредитов с начала 2024 года составило 19 557 на сумму 73,2 млрд гривен.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что в рамках программы бизнес получил:

19,4 млрд грн — на пополнение оборотных средств;

17,2 млрд грн – на переработку;

17 млрд грн – на кредитование в зоне высокого военного риска;

15,4 млрд грн – инвестиционные кредиты.

Сообщается, что чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, сфере оптовой и розничной торговли.

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

Как отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа, программа "Доступные кредиты 5-7-9%" помогает украинским производителям инвестировать в производство продукции с высоким уровнем добавленной стоимости.

Он сообщил, что перерабатывающие предприятия с начала года получили 17,2 млрд грн льготных средств. Еще 17 млрд грн кредитных средств получили предприятия, работающие в зоне повышенных рисков. Эта поддержка стимулирует развитие реального сектора экономики даже во время войны, а предприятиям помогают поддерживать экономическую активность и сохранять рабочие места.

В Минэкономики отмечают, что на сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков. Наибольшее количество кредитов с начала действия программы было выдано ПриватБанком (45,9 тыс.), Ощадбанком (15,2 тыс.) и Укргазбанком (5,5 тыс.).

5-7-9: условия программы

"Доступные кредиты 5-7-9%" – это программа, запущенная в феврале 2020 года и предназначенная для поддержки малых и средних предприятий, получающих до 50 млн грн прибыли в год.

Эти средства можно потратить на:

покупку новых или подержанных средств на предприятии;

модернизацию имеющихся средств;

строительство, реконструкцию или ремонт в помещениях, где ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений);

пополнение оборотных средств до 25% стоимости инвестиционного проекта и на похожие цели.

Процентные ставки распределены следующим образом: