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"Доступні кредити 5-7-9%": скільки грошей отримали підприємці за останній тиждень

"Доступні кредити 5-7-9%": скільки грошей отримали підприємці за останній тиждень
Зображення: freepik

Минулого тижня українські підприємці отримали 511 кредитів на 2,4 млрд гривень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Загальна кількість кредитів з початку 2024 року склала 19 557 на суму 73,2 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що в межах програми бізнес отримав:

  • 19,4 млрд грн — на поповнення обігових коштів; 
  • 17,2 млрд грн — на переробку; 
  • 17 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику; 
  • 15,4 млрд грн — інвестиційні кредити.

Повідомляється, що найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

Як зауважив заступник міністра економіки Андрій Телюпа, програма "Доступні кредити 5-7-9%" допомагає українським виробникам інвестувати у виробництво продукції з високим рівнем доданої вартості.

Він повідомив, що переробні підприємства від початку року отримали 17,2 млрд грн пільгових коштів. Ще 17 млрд грн кредитних коштів отримали підприємства, які працюють в зоні підвищених ризиків. Ця підтримка стимулює розвиток реального сектору економіки навіть під час війни, а підприємствам допомагає підтримувати економічну активність та зберігати робочі місця.

В Мінекономіки зазначають, що на сьогодні участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали Приватбанк (45,9 тис.), Ощадбанк (15,2 тис.) та Укргазбанк (5,5 тис.).

5-7-9: умови програми

"Доступні кредити 5-7-9%" – це програма, запущена в лютому 2020 року й призначена для підтримки малих та середніх підприємств, які отримують до 50 млн грн прибутку на рік.

Ці кошти можна витратити на:

  • купівлю нових або вживаних засобів для підприємства;
  • модернізацію наявних засобів;
  • будівництво, реконструкцію чи ремонт у приміщеннях, де ведеться основна господарська діяльність (крім офісних приміщень);
  • поповнення обігових коштів до 25% від вартості інвестиційного проєкту та на схожі цілі.

Відсоткові ставки розподілено таким чином:

  • 5% річних призначено для бізнесів, виручка яких становить до 25 млн грн, і які мають створити щонайменше два робочих місця протягом першого кварталу;
  • 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, без умови щодо робочих місць;
  • 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн гривень. 
Автор:
Ольга Колесніченко