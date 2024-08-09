Доход EPAM снизился до 1,1 миллиарда долларов во втором квартале

Во втором квартале 2024 года международная IT-компания EPAM зафиксировала снижение своего дохода на 2%, что в денежном эквиваленте составляет 23,6 миллиона долларов. Таким образом, общий доход компании за этот период составил 1,147 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные отчета компании о финансовых результатах второго квартала 2024 года.

Без учета влияния выхода из России выручка уменьшилась на 2,8% по сравнению со вторым кварталом 2023 года.

Операционная прибыль компании снизилась на 16,5% или 23,8 миллиона долларов, до 120,6 миллиона долларов по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Однако в третьем квартале EPAM ожидает выручку в пределах от 1,145 до 1,155 млрд долларов.

На весь год EPAM снизила ожидаемый диапазон выручки до 4,590–4,625 миллиарда долларов, что отражает снижение на 1,8% в годовом исчислении. Компания прогнозирует, что доходы на органической постоянной валютной основе без учета выхода из России сократятся на 2,9%. Ожидается, что операционная прибыль за год составит от 10,5 до 11,0% от выручки.

Также во втором квартале компания выкупила 1,160 миллионов своих обыкновенных акций на сумму 214,5 миллионов долларов в рамках ранее утвержденной программы обратного выкупа.

Согласно отчету, 1 августа Совет директоров утвердил новую программу выкупа акций с разрешением на покупку обыкновенных акций EPAM на сумму до 500 миллионов долларов.

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