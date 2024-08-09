Дохід EPAM знизився до 1,1 мільярда доларів у другому кварталі

У другому кварталі 2024 року міжнародна IT-компанія EPAM зафіксувала зниження свого доходу на 2%, що в грошовому еквіваленті становить 23,6 мільйона доларів. Таким чином, загальний дохід компанії за цей період склав 1,147 мільярда доларів. Про це свідчать дані звіту компанії про фінансові результати другого кварталу 2024 року.

Без урахування впливу виходу з Росії виторг зменшився на 2,8% порівняно з другим кварталом 2023 року.

Операційний прибуток компанії знизився на 16,5% або 23,8 мільйона доларів, до 120,6 мільйона доларів порівняно з другим кварталом минулого року. Однак у третьому кварталі EPAM очікує виручку в межах від 1,145 до 1,155 мільярда доларів.

На весь рік EPAM зменшила очікуваний діапазон виручки до 4,590–4,625 мільярда доларів, що відображає зниження на 1,8% у річному обчисленні. Компанія прогнозує, що доходи на органічній постійній валютній основі без урахування виходу з Росії зменшаться на 2,9%. Очікується, що операційний прибуток за рік становитиме від 10,5% до 11,0% від виручки.

Також у другому кварталі компанія викупила 1,160 мільйона своїх звичайних акцій на суму 214,5 мільйона доларів в рамках раніше затвердженої програми зворотного викупу.

Згідно з звітом, 1 серпня Рада директорів затвердила нову програму викупу акцій з дозволом на купівлю звичайних акцій EPAM на суму до 500 мільйонів доларів.

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