Effie Awards Ukraine 2024: объявлены самые эффективные маркетинговые компании года

29 ноября прошла церемония награждения Effie Awards Ukraine 2024, где были отмечены самые успешные проекты в сфере маркетинговых коммуникаций.

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Об этом сообщает MMR.

Нынешняя конкурсная программа включала 87 категорий , из которых 35 индустриальных и 52 специальных. Судейский состав насчитывал более 260 экспертов в рекламно-коммуникационной индустрии.

Лидеры маркетинговых индустрий

Гран-при этого года получил проект "Наибольший сбор страны для усиления ПВО", созданный агентством BetterSvit для компании "Новая почта" и благотворительного фонда "Вернись живым".

"Коммуникационным агентством года" было признано агентство Postmen. В течение 2024 года компания представила 7 проектов, вошедших в шорт-лист в 12 разных категориях. Среди них три получили золото, одна серебро и две бронзу.

Также в список награжденных вошли MasterZoo, "Новая почта", lifecell, Vodafone Ukraine, BOLT, VISA, Ассоциация семей защитников "Азовстали", Академия дронов "Дронариум" и другие.

Результаты конкурса

В этом году на премии было вручено 17 золотых, 20 серебряных и 33 бронзовых награды, а также Гран-при.

Оценка проходила в три тура. В первом туре жюри определяло финалистов. Во втором этапе выбирали обладателей бронзовых, серебряных и золотых наград в категориях.

Завершающим этапом стало заседание Гранд жюри, определившее победителя Гран-при.

Effie Awards — глобальная награда в сфере маркетинговых коммуникаций, которая проводится более 55 лет. Она отмечает эффективность кампаний в 125 странах мира. В Украине премия организуется уже 18 лет подряд.