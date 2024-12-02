Effie Awards Ukraine 2024: оголошено найефективніші маркетингові компанії року

29 листопада відбулася церемонія нагородження Effie Awards Ukraine 2024, де були відзначені найуспішніші проєкти у сфері маркетингових комунікацій.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомляє MMR.

Цьогорічна конкурсна програма включала 87 категорій, з яких 35 індустріальних і 52 спеціальних. Суддівський склад налічував понад 260 експертів рекламно-комунікаційної індустрії.

Лідери маркетингових індустрій

Гран-прі цього року отримав проєкт "Найбільший збір країни для посилення ППО", створений агентством BetterSvit для компанії "Нова пошта" та благодійного фонду "Повернись живим".

"Комунікаційною агенцією року" було визнано агентство Postmen. Протягом 2024 року компанія представила 7 проєктів, які увійшли до шорт-листа у 12 різних категоріях. Серед них — три здобули золото, одна срібло та дві бронзу.

Також до списку нагороджених увійшли MasterZoo, "Нова пошта", lifecell, Vodafone Ukraine, BOLT, VISA, Асоціація родин захисників "Азовсталі", Академія дронів "Дронаріум", та інші.

Результати конкурсу

Цього року на премії було вручено 17 золотих, 20 срібних і 33 бронзові нагороди, а також Гран-прі.

Оцінювання проходило у три тури. У першому турі журі визначали фіналістів. У другому етапі обирали володарів бронзових, срібних і золотих нагород у категоріях.

Завершальним етапом стало засідання Гранд журі, яке визначило переможця Гран-прі.

Effie Awards — це глобальна нагорода у сфері маркетингових комунікацій, яка проводиться понад 55 років. Вона відзначає ефективність кампаній у 125 країнах світу. В Україні премія організовується вже 18-й рік поспіль.