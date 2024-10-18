Для підприємців запустили безкоштовні консультації щодо розвитку бізнесу

Команда PR buro Оксани Аккерман із партнерами запускає серію публічних фахових консультацій у форматі майстермайнд для малого та середнього бізнесу. Щомісяця експерти з медіа, PR і маркетингу обиратимуть підприємців і конкретні кейси та безкоштовно аналізуватимуть й надаватимуть покрокові рекомендації, які допоможуть розвивати бізнес за рахунок комунікацій.

Перший майстермайнд відбудеться 14 листопада в Києві. Подивитися і послухати, долучитися до обговорення й зафіксувати корисне й для себе, можна офлайн чи онлайн. Зареєструватися на подію можна за посиланням.

Ключова мета проєкту – допомогти малому і середньому бізнесу при мінімальних бюджетах стати стійкішими та зростати. На майстермайнді учасники розбору отримають не просто детальну аналітику, а дорожню карту з рекомендаціями для подальшого розвитку справи. А також — відповіді на питання: як ефективні маркетингові та PR-інструменти допоможуть вплинути на розширення бізнесу, залучити інвестиції, вийти на нові ринки тощо.

"До нас часто звертаються бізнеси, які об'єктивно не мають змоги стати нашими клієнтами чи платити зарплату декільком різним фахівцям. Часто це сімейні бізнеси і функцію маркетолога/піарника виконує сам власник чи його родичі. У них простий запит: "А що нам потрібно в першу чергу: smm, маркетинг чи PR? І що взагалі мають робити ці фахівці?". Враховуючи, що саме представники МСБ тримають українську економіку на плаву, ми хочемо бути їм корисними. Тож, наша задача — доступною мовою на реальних прикладах показати, що робити у комунікаціях, щоб це приносило реальні результати для бізнесу", – розповіла власниця PR buro Ackermann Оксана Аккерман.

Як розбиратимуть кейси? Експерти наживо спілкуватимуться із представником бізнесу чи автором кейсу. На перший майстермайнд запрошені медіатренерка і ведуча телеканалу "Ми-Україна" Олена Цинтила та автор бізнес-літератури, маркетолог Олексій Філановський.

"Нинішню задачу «вистояти і витримати» українські компанії, організації, структури проходять щоденно в супертербулетних умовах невизначеної невизначеності. І в операційці і поточних задачах часто збивається оптика. Чому б не налаштувати цю оптику за допомогою тих, хто готовий ділитися тим, що може допомогти вистояти і витримати». Ми сильно залежні один від одного. Тож максимально важливо бути корисними один одному тоді, там і в такий спосіб, як ти можеш", — зазначила телеведуча "Ми-Україна" Олена Цинтила.

Залишити заявку на розбір кейсу можуть представники малого і середнього бізнесу з будь-якої галузі. Анкети агенція збиратиме щомісяця з 16 по 31 число. Подати власний кейс на розгляд можна за посиланням.