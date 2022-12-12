Газовики передали "Херсонгазу" шесть автомобилей аварийно-диспетчерской службы – РГК

Газораспределительные компании передали АО "Херсонгаз" шесть автомобилей аварийно-диспетчерской службы. Автомобили оснащены необходимым оборудованием и расходными материалами.

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Об этом сообщает пресс-служба Региональной Газовой Компании.

Во время отступления из Херсона российских оккупантов весь автотранспорт АО "Херсонгаз" был украден или уничтожен, что усложнило работы по восстановлению газоснабжения в городе.

"Еще до войны мы модернизировали и полностью переоборудовали наш спецавтотранспорт аварийно-диспетчерской службы. Рады передать шесть единиц спецавтотранспорта коллегам из "Херсонгаза", чтобы они могли закрыть первоочередные аварийные вызовы", - отметил заместитель технического директора РГК Павел Кишкар.

Отмечается, что автомобили предоставили АО "Винницагаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Хмельницкгаз", АО "Львовгаз", АО "Житомиргаз" и АО "Львовгаз".

Эти специализированные автомобили позволят стабилизировать работу аварийно-диспетчерской службы "Херсонгаза" и активизировать работы по возобновлению газоснабжения в городе.

В пресс-службе добавили, что с начала боевых действий газовики Украины возобновили газоснабжение до более 510 тыс. домохозяйств. Также возобновлена работа 588 ГРП и 1368 ШГРП, за счет продукции украинских заводов RGC Production.

Региональная Газовая Компания – производственно-технологическая компания, специализирующаяся на операционных, производственных, инжиниринговых и R&D решениях для газораспределения. Наши проектные центры, производственные мощности и логистическая сеть обеспечивают современным оборудованием потребности украинской инфраструктуры и интегрированы с глобальными рынками.