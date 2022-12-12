Газовики передали "Херсонгазу" шість автомобілів аварійно-диспетчерської служби - РГК

Газорозподільні компанії передали АТ "Херсонгаз" шість автомобілів аварійно-диспетчерської служби. Автівки споряджені необхідним обладнанням та витратними матеріалами.

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Про це повідомляє пресслужба Регіональної Газової Компанії.

Під час відступу з Херсону російських окупантів весь автотранспорт АТ "Херсонгаз" був вкрадений або знищений, що ускладнило роботи з відновлення газопостачання у місті.

"Ще до війни ми модернізували і повністю переобладнали наш спецавтотранспорт аварійно-диспетчерської служби. Раді передати шість одиниць спецавтотранспорту колегам з "Херсонгазу", щоб вони могли закрити першочергові аварійні виклики", - зазначив заступник технічного директора РГК Павло Кишкар.

Зазначається, що автомобілі надали АТ "Вінницягаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Львівгаз", АТ "Житомиргаз" та АТ "Львівгаз".

Ці спеціалізовані автомобілі дозволять стабілізувати роботу аварійно-диспетчерської служби "Херсонгазу" і активізувати роботи з відновлення газопостачання в місті.

У пресслужбі додали, що з початку бойових дій газовики України відновили газопостачання до більше ніж 510 тис. домогосподарств. Також відновлено роботу 588 ГРП та 1368 ШГРП, за рахунок продукції українських заводів RGC Production.

Регіональна Газова Компанія – виробничо-технологічна компанія, яка спеціалізується операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Наші проектні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.