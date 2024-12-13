GET Business Festival 2024: ТОП-15 заявлений участников, которые не должны остаться незамеченными

На нынешнем GET Business Festival, который прошел 12 декабря в Киеве, более 90 предпринимателей – специалистов по маркетингу, digital, PR, цифровым технологиям, e-commerce, финансов делились опытом управления и развития бизнеса в условиях рисков, неопределенности и ограниченных ресурсов. На ивенте также выступали государственные деятели и волонтеры, откровенно рассказывающие о регулировании и действиях государства в сегодняшнее сложное время.

Говорили о социальных реформах, имеющемся опыте евроинтеграции, взаимодействии бизнеса и Сил обороны Украины, трудоустройстве ветеранов, макроэкономическом состоянии, становлении и продвижении брендов с национальным шармом в глобальной экономике и еще о многом интересном и полезном.

Мы отобрали 15 самых интересных заявлений и комментариев участников фестиваля, которые нельзя оставить без внимания .

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Фото: Delo.ua

Повышение налогов – это не реформа. Это плохо повышать налоги во время войны, но это было сделано из-за тупика… 2025 год посчитан и повышение налогов не требуется, тема НДС не стоит

Даниил Гетманцев согласен, что повышение налогов, которое украинский бизнес получил в конце года – болезненно. И что лучше этого не было. Однако воюющему государству нужны деньги, а привлечь их можно только в кредит или по налогам, поэтому шаг был тяжелым, но безальтернативным. Он помнит, что обещал не поднимать налоги во время войны и с горечью признался, что вышло так, что он нарушил слово.

Единственное, что радует, что по просчетам, следующий год Украина сможет пройти без очередного повышения налогов.

Председатель Комитета ВР по самоуправлению, региональному развитию и градостроительству Елена Шуляк. Фото: Delo.ua

На разминирование на 2024-25 годы в рамках Ukraine Facility предусмотрено €75 млн. И к 2027 году эта сумма будет удвоена – может быть получено до €150 млн.

Разминирование земель, в том числе сельхозугодий – самый болезненный вопрос, который поставила перед бизнесом и обществом большая война, отметила Елена Шуляк. О нем на GET Business Festival 2024 упоминали не раз и не два. А чиновники призвали бизнес открыть на официальных сайтах документы по 4-летней макроэкономической программе Евросоюза, и присмотреться, может там есть грантовая помощь, которая может им пригодиться.

Член правления ПриватБанка по корпоративному бизнесу и МПБ Евгений Заиграев.

Несмотря на войну, банки конкурируют за клиента, желающего прокредитоваться

Евгений Заиграев, как и другие банкиры на ивенте, смотрит в будущее с оптимизмом, хоть и со сдержанным. Это также было заметно в выступившем позже выступлении заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой. Как бы ни тяжело ни было каждому отдельному, но с той стороны банковской стойки они видят оживление в бизнес-среде. Ну и разные программы поддержки помогают тоже.

О программах поддержки, грантах, различных схемах субсидирования также упоминали неоднократно. Все же во время войны без них постоянное финансирование бизнеса представить сложно. И хорошо, что защитные инструменты есть.

Основатель EFI Group Игорь Лиски. Фото: Delo.ua

Украина не выживет, если то, что она потребляет, не будет украинским. Кстати, дайте мне грант!

Игорь Лиски решил вернуть финансистов на землю. Он указал, что грантов и субсидий очень мало. Но справедливо будет заметить, что строительство завода по производству оконного стекла, которым он сейчас занимается, будет кредитоваться государственными банками. Тем не менее стране нужны такие производственные мощности, потому что импортировать из Беларуси стекло сейчас – это позор.

А о необходимости развития производства говорили многие, в том числе сами бизнесмены, по своей природе либертарианцы. В довоенные времена господствовало более умеренное мнение на этот счет. Считалось, что можно импортировать то, чего не хватает. Оказалось, что не всегда.

Кстати, в своем спиче против банкиров он получил поддержку от депутата Шуляк, которая признала, что финучреждениям выгоднее инвестировать в ОВГЗ, а не кредитовать реальный сектор. Банки зарабатывают, а экономическое развитие – хромает.

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль. Фото: Delo.ua

Должны перевернуть страницу Украины, как страны аграрной

Почти шокирующее заявление от профильного министра для тех, кто помнит концепцию "Украины — аграрной супердержавы", провозглашенное послом США Джефри Пайеттом в 2016 году.

Виталий Коваль настаивает на глубочайшей переработке продукции в своей сфере в первую очередь.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Фото: Delo.ua

В Украине 3,3 млн человек с инвалидностью, из которых только 16% работает.

Данные, которые общество не замечает, и которые шокируют. Особенно если посчитать, сколько людей осталось в стране. Конечно, столь высокий показатель дала война. Но несмотря на то, что процент людей с инвалидностью столь высок, они остаются стигматизированной прослойкой. И это, по мнению министра Оксаны Жолнович, одна из причин их слабого вовлечения на рынке труда.

Руководитель Victory Drones Мария Берлинская.

Не будет оборонно-промышленного комплекса – не будет ничего. Не будет образования, больниц, церквей, семей. Ничего!.. Производитель, инженер, изобретатель – это самый важный человек в стране. Именно эти люди решают ход войны. При всем уважении к моим побратимам и посестрам на фронте, но не пехота решает ход войны. Глобально решают изобретения

Мария Берлинская достаточно жестко прошлась по ситуации в украинском defence tech. Вспомнила и взяточничество на государственной приемке и сопротивление новациям со стороны государственных органов.

В горячей панели по ОПК говорили многие. И об отсутствии кредитования, и о невозможности развивать бизнес из-за запрета экспорта продукции. Также известная волонтерка вспомнила, что Украина потеряла много квалифицированных работников оборонки, которых государство оставило на произвол судьбы, а Россия переманила к себе. Потому что предлагала работу по специальности, жилье, соцпакет и достойную жизнь. И теперь плоды их труда убивает украинских военных.

Операционный директор OLX Украина и Центральная Азия Олег Сыроватко. Фото: Delo.ua

В 2024 году рынок, e-commerce почти возобновился с довоенных времен. В 2021 году e OLX было 3,3 млн покупателей, а в 2024 уже есть 3,2 млн. И это учитывая уменьшение населения

Всегда приятно говорить о хороших вещах. Хоть война продолжается, но есть в экономике и точки роста. Хорошо, что они находятся в самых современных секторах. Электронная торговля развивается и, отмечает Олег Сыроватко, внедряется даже в консервативные отрасли. Сейчас можно купить в интернете не только смартфон с доставкой, но и обычный хлеб. Всем нужно присмотреться к этим каналам дистрибуции, даже если кажется, что они не подходят.

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак. Фото: Delo.ua

Нам очевидно, нужно строить политику по привлечению иностранных мигрантов к рынку труда. Но это не будет быстрое решение. Это требует инвестиций и времени… Базово мигранты должны, в частности, знать украинское законодательство и украинский язык

Будущее на рынке труда характеризуется серьезным противоречием. С одной стороны, в Украине не хватает рабочих почти во всех областях. Имиграция неизбежна. При этом, как отметила Дарья Марчак, многие люди являются жертвами эйджизма на рынке труда. Бизнес и общество должно переосмыслить отношение к старшему поколению.

Ректор Университета Киевской школы экономики Тимофей Брик. Фото: Delo.ua

Если можете отправить ребенка на обучение в Гарвард – отправляйте, а в средний польский университет – не отправляйте

Война вынужденно подтолкнула миллионы украинских родителей взглянуть на зарубежные школы и вузы для своих детей. Оказалось, что можно поступить во многих странах Европы, а учитывая войну в Украине даже получить определенную дополнительную помощь. Но не все так хорошо с европейским образованием, утверждает Тимофей Брик. Вопрос о том, хорошо ли с украинским образованием он обошел стороной.

Заместитель главы НБУ Катерина Рожкова. Фото: Delo.ua

Ситуация на валютном рынке контролируется. Сейчас мы фиксируем повышение инфляции, однако причинами этого являются подорожание продуктов сельского хозяйства из-за более низких урожаев.

Катерина Рожкова получила слово вскоре после того, как в другой части Киева только завершился брифинг в Национальном банке, где заявили о повышении учетной ставки до 13,5%. В другое время можно было бы язвить по этому поводу, но, учитывая войну, украинская финансовая система чувствует себя очень хорошо. И даже недоброжелатели признают, что в 2022 году НБУ сработал на отлично.

К тому же, по своей должности, госпожа Рожкова должна излучать уверенность и заражать ею окружающих. С чем она и справилась.

Управляющий директор Elementum Energy Ольга Рыбачук. Фото: Delo.ua

Зеленая генерация – это не просто определенный нишевый сегмент, как мы привыкли думать к началу великой войны, а отрасль, которая может выполнять господствующую роль в энергосистеме. Это не элемент, который хорошо иметь для экологии и балансировки системы. Это вполне мощная надежная промышленная технология, которая обеспечивает устойчивый объем мощности в сети.

Ольга Рыбачук из Elementum Energy, которая масштабно инвестирует в украинскую возобновляемую энергетику, очень настойчиво доказывала, что ветер, солнце и вода могут быть основой генерации, а не игрушкой. С этим не согласятся многие энергетики, но нельзя не признать, что благодаря ВИЭ Украина удерживала контролируемую ситуацию в сложные времена в последние три года.

Владелец IVT group Игорь Тынный. Фото: Delo.ua

Граждане потребляют дома энергию дешевле бизнеса, но они все равно за нее заплатят из-за подорожания товаров и услуг. Они обворовывают сами себя

Игорь Тынный снова обратил внимание общества на фундаментальный закон экономики – не бывает бесплатных ресурсов. За них придется платить тем или иным образом.

Директор по инновационным решениям KSE Макс Нефьодов. Фото: Delo.ua

Задача (государства) – не в том, чтобы росло количество МСБ, а его качество. Не нужно, чтобы в стране было 31 млн. компаний. Нужно, чтобы они росли, нанимали работников, стали bankable – чтобы были понятными банкам

Бывший чиновник Макс Нефьодов, ставший частью академического сообщества, объяснил, что их коллектив был вовлечен в разработку государственной стратегии поддержки малого и среднего бизнеса. Он рад, что часть разработанных программ все заработала, а часть разрабатывается. Он подчеркнул, что поддержка для МСБ – это деньги, а не обнимашки или добрые слова. А денег всегда не хватает.

Генеральный директор ТАС Агро Олег Заплетнюк. Фото: Delo.ua

Европа нас боится. Мы это увидели, когда начали экспорт в ЕС во время войны.

Евроинтеграция может осложниться не потому, что Украина где-то не доросла до Евросоюза. Настоящие проблемы мы увидим там, где создадим конкуренцию европейскому бизнесу. И нам есть чем их испугать, утверждает Олег Заплетнюк.