Гетманцев предлагает разрешить бизнесу списывать до 10% годовой прибыли на благотворительность

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предлагает парламенту разрешить бизнесу не увеличивать свой финансовый результат до налогообложения в случае предоставления благотворительным организациям до 10% прибыли за предыдущий год.

Соответствующий законопроект №9177 он внес в парламент 3 апреля. Как указывает автор в пояснительной записке, на сегодняшний день возможность участия в благотворительной деятельности плательщиков налога на прибыль предприятий ограничена размером 4% налогооблагаемой прибыли за предыдущий отчетный год.

В случае же превышения этого ограничения налогоплательщик должен увеличивать свой годовой финрезультат до налогообложения, как это прописано в подпункте 140.5.9 пункта 140.5 статьи 140 Налогового кодекса.

Гетманцев напоминает, что на период военного положения предусмотрено неприменение указанной корректировки к денежным суммам или стоимости спецсредств индивидуальной защиты, техсредств наблюдения, лекарств и медицинских изделий, средств личной гигиены, продуктов питания, предметов вещевого обеспечения, а также других товаров, работ и услуг согласно перечню, который должен определить Кабинетом министров, которые добровольно передаются четкому перечню субъектов.

Однако, во-первых, данная норма не охватывает благотворительную помощь в пользу неприбыльных организаций, а во-вторых, сам перечень видов благотворительной помощи для неприменения корректировки является ограниченным, поскольку Кабмин до сих пор не утвердил перечень "других товаров, выполненных работ, оказанных услуг".

Таким образом, инициатор видит насущную и острую необходимость со стороны государства в создании действенных и эффективных условий для стимулирования благотворительной деятельности бизнеса в пользу неприбыльных организаций, в частности путем повышения процента налогооблагаемой прибыли для неприменения корректировки, предусмотренной указанным подпунктом 140.5.9.

Источник фото: ua.depositphotos.com