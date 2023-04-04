Гетманцев пропонує дозволити бізнесу списувати до 10% річного прибутку на благодійність

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує парламенту дозволити бізнесу не збільшувати свій фінансовий результат до оподаткування у разі надання благодійним організаціям до 10% прибутку за попередній рік.

Відповідний законопроект №9177 він вніс до парламенту 3 квітня. Як вказує автор у пояснювальній записці, на сьогоднішній день можливість участі у благодійній діяльності платників податку на прибуток підприємств обмежена розміром 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

У разі ж перевищення вказаного обмеження платник податку повинен збільшувати свій річний фінрезультат до оподаткування, як це прописано в підпункті 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу.

Гетманцев нагадує, що на період воєнного стану передбачено незастосування вказаного коригування щодо сум коштів або вартості спецзасобів індивідуального захисту, техзасобів спостереження, ліків та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, робіт та послуг за переліком, який має визначити Кабінетом міністрів, які добровільно передаються чіткому переліку суб’єктів.

Однак, по-перше, ця норма не охоплює благодійну допомогу на користь неприбуткових організацій, а по-друге, сам перелік видів благодійної допомоги для незастосування коригування є обмеженим, адже Кабмін досі не затвердив перелік "інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг".

Таким чином, ініціатор вбачає нагальну і гостру необхідність з боку держави у створенні дієвих та ефективних умов для стимулювання благодійної діяльності бізнесу на користь неприбуткових організацій, зокрема, шляхом підвищення відсотка оподатковуваного прибутку для незастосування коригування, передбаченого вказаним підпунктом 140.5.9.

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