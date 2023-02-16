Глава YouTube покидает свой пост

Глава видеохостинга YouTube Сьюзан Войчицки заявила, что приняла решение уйти с должности. Об этом она сообщила 16 февраля в своем блоге.

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"Сегодня, после почти 25 лет в Google, я иду, чтобы начать новую главу (в своей жизни — Delo.ua). Каждый день меня вдохновляют создатели со всего мира, которые объединяются на YouTube. Для меня честь, что я была в первом ряду этого невероятного сообщества", – написала она.

Войчицки работает с Google практически с самого начала. Основатели компании Ларри Пейдж и Сергей Брин открыли офис в гараже ее родителей вскоре после того, как они зарегистрировали Google в 1998 году. В следующем году Войчицки стала первым менеджером по маркетингу Google.

В 2006 году по ее инициативе Google купил YouTube. Спустя восемь лет Войчицки возглавила YouTube.

Теперь Нил Мохан, заместитель Войчицки, займет должность нового руководителя YouTube. Мохан пришел в компанию, когда Google купил рекламную компанию DoubleClick в 2007 году. В 2015 году он стал директором по продуктам YouTube и помог запустить YouTube TV, YouTube Music, Premium и Shorts.