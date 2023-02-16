Глава YouTube залишає свою посаду

Глава відеохостингу YouTube Сьюзан Войчицьки заявила, що прийняла рішення піти з посади. Про це вона повідомила 16 лютого в своєму блозі.

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"Сьогодні, після майже 25 років у Google, я йду, щоб почати почати новий розділ (у своєму житті — Delo.ua). Щодня мене надихають творці з усього світу, які об’єднуються на YouTube. Для мене честь, що я була у першому ряду цієї неймовірної спільноти", – написала вона.

Войчіцкі працює з Google практично з самого початку. Засновники компанії, Ларрі Пейдж і Сергій Брін, відкрили офіс у гаражі її батьків незабаром після того, як вони зареєстрували Google у 1998 році. Наступного року Войчіцкі стала першим менеджером з маркетингу Google.

У 2006 році за її ініціативи Google купила YouTube. Через вісім років Войчіцкі очолила YouTube.

Тепер Ніл Мохан, заступник Войчіцкі, займе посаду нового керівника YouTube. Мохан прийшов у компанію, коли Google купила рекламну компанію DoubleClick у 2007 році. У 2015 році він став директором із продуктів YouTube і допоміг запустити YouTube TV, YouTube Music, Premium і Shorts.