Ищут фуд-проекты по всей стране: Odesa Food Market возобновляет работу

Украинский ресторатор Алекс Купер объявил о планах возобновить работу Odesa Food Market в Одессе и для этого ищет интересные фуд-проекты со всей страны. Также он строит в Одессе еще один ресторан.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Вот в такой момент хочу вам сказать, что строим большой ресторан в Одессе и возобновляем работу Одесского рынка еды. Ищем крутые фуд-проекты по всей стране, пишите мне в частные", - говорится в посте.

Этот проект на базе Odesa Food Market был временно закрыт из-за полномасштабного вторжения, а помещение на ул. Ришельевской, 9а, был преобразован в Гуманитарный волонтерский центр для помощи территориальной обороне и ВСУ в Одессе.

"С первых дней войны Городской рынок еды стал нашим надежным партнером, хорошим другом и вторым домом. В течение 2 месяцев мы проводили здесь большую часть дня, сортируя и собирая помощь для наших защитников и защитниц", - говорилось в сообщении Odesa Food Market.

Однако уже после переезда волонтерского центра в мае 2022 года начали появляться разговоры о предстоящем возобновлении работы заведения.

Напомним, ранее Купер сообщал, что заведение "Черноморка", которое находится в Киеве по адресу Большая Васильковская, 49а, будет превращено в бесплатный ресторан для пенсионеров. Он отметил, что к проекту присоединились "Наша Ряба", бесплатно предоставляющая проекту курятину, и пекарня Bakehouse, которая обеспечивает заведение хлебом.

Добавим, что Алекс Купер – ресторатор, основатель и владелец более 20 проектов в Киеве, Львове, Харькове и Одессе. Среди них - Kyiv Food Market и Odesa Food Market, Avi Kiosk, "Молодость", Shalom и "Селям".

Известно также, что Купер основал компанию NINETEEN, которая будет заниматься стартапами.

"NINETEEN - моя новая компания, которая будет заниматься собственными стартапами, не связанными с ресторанами. Скоро мы анонсируем первый проект", - написал он.