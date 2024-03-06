Шукають фуд-проєкти по всій країні: Odesa Food Market відновлює роботу

Український ресторатор Алекс Купер оголосив про плани відновити роботу Odesa Food Market в Одесі і для цього шукає цікаві фуд-проєкти з усієї країни. Також він будуєи в Одесі ще один ресторан.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Ось в такий момент, хочу вам сказати, що будуємо великий ресторан в Одесі та відновлюємо роботу Одеського ринку їжі. Шукаємо круті фуд-проєкти по всій країні, пишіть мені в приватні", – йдеться в пості.

Цей проєкт на базі Odesa Food Market було тимчасово закрито через повномасштабне вторгнення, а приміщення на вул. Рішельєвській, 9а, було перетворено на Гуманітарний волонтерський центр для допомоги територіальній обороні та ЗСУ в Одесі.

"З перших днів війни Міський ринок їжі став нашим надійним партнером, добрим другом і другою домівкою. Протягом 2 місяців ми проводили тут більшу частину дня, сортуючи та збираючи допомогу для наших захисників і захисниць", - йшлося у повідомленні Odesa Food Market.

Проте, вже після переїзду волонтерського центру в травні 2022 року почали з'являтися розмови про майбутнє відновлення роботи закладу.

Нагадаємо, раніше Купер повідомляв, що заклад "Чорноморка", який знаходиться у Києві за адресою Велика Васильківська, 49а, буде перетворено на безкоштовний ресторан для пенсіонерів. Він зазначив, що до проєкту приєдналися "Наша Ряба", яка безкоштовно надає проекту курятину, та пекарня Bakehouse, яка забезпечує заклад хлібом.

Додамо, що Алекс Купер — ресторатор, засновник та власник понад 20 проєктів у Києві, Львові, Харкові й Одесі. Серед них — Kyiv Food Market і Odesa Food Market, Avi Kiosk, "Молодість", Shalom і "Селям".

Відомо також, що Купер започаткував компанію NINETEEN, яка буде займатися стартапами.

"NINETEEN — моя нова компания яка будет займатися власними стартапами, не пов’язаними з ресторанами. Скоро ми анонсуємо перший проект", - написав він.