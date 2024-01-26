Исследование показало, сколько украинцев получают госуслуги онлайн

Украинцы продолжают активно пользоваться государственными электронными услугами, в частности, приложением или порталом "Дія". Как свидетельствуют результаты опроса КМИСа, проведенного при поддержке Программы развития ООН (UNDP) в Украине и Швеции, за последний год госсервисами онлайн пользовались 64% граждан.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщил пресс-офис Министерства цифровой трансформации Украины.

Опрос показал, что наибольшей популярностью среди украинцев пользуется веб-ресурс с госуслугами - "Дія". За три года количество пользователей портала и приложения выросло с 13% в 2020 году до 51% на начало октября 2023 года. Почти 80% оценили свой опыт как очень положительный.

"С момента создания Минцифра предоставляет украинцам удобные и быстрые инструменты получения государственных услуг. В этом году исследование показало, что уровень пользования государственными электронными услугами стабильно высок, украинцы в среднем пользуются большим количеством цифровых сервисов и подавляющее число пользователей оценивают свой опыт положительно. Это свидетельствует, что граждане считают электронные услуги полезными и важными во все большем количестве сфер жизни, то есть все усилия министерства по цифровизации госсектора приносят свои результаты", - отметила заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Минцифра Валерия Ткач.

Также исследование показало, что украинцы стали чаще использовать Интернет. Так, количество людей, ежедневно входящих в сеть, за год выросло с 72% до 80%. Вместе с тем с 2021 года этот показатель вырос более чем на 10%.

Инфографика: Минцифра

Сообщается, что еще 11% украинцев в 2023 году пользовались интернетом нерегулярно: в течение 2–3 часов в неделю и реже. Вообще не были онлайн – 9% респондентов. За два года доля таких людей снизилась на 5%.

"Самый заметный "разрыв" в пользовании государственными электронными услугами остается среди разных возрастных категорий. Эта тенденция наблюдается на протяжении всех лет исследования", - отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Он сообщил, что 89% украинцев в возрасте от 18 до 29 лет в 2023 году пользовались по крайней мере одной услугой. Среди опрошенных в возрасте 70 лет и больше таких пользователей всего 30%. Чаще электронными услугами пользовались мужчины с высшим образованием и с высоким уровнем достатка.

"Люди старшего возраста реже всего пользуются как государственными цифровыми услугами - только 35% делают это, так и интернетом - только 50% бывают онлайн ежедневно, тогда как 30% вообще не пользуются. Однако именно в этой возрастной категории количество регулярных пользователей интернета за год увеличилось аж на 18%", - говорится в сообщении Минцифра.

Среди главных причин, почему люди не пользовались электронными услугами, – отсутствие потребности (69%), нехватка навыков (27%) и отсутствие устройства с доступом к интернету (19%).

К тому же количество людей, не пользовавшихся е-сервисами из-за нехватки цифровых навыков, снизилось на 20%.

"В этом году исследование показало положительную тенденцию — существенное уменьшение доли людей, для которых нехватка цифровых навыков является препятствием, что мешает им воспользоваться электронными услугами. Это одно из наглядных свидетельств того, что уровень цифровой грамотности в стране растет, а у украинцев есть все больше возможностей для того. Мы счастливы видеть эти результаты, поскольку продвижение цифровой грамотности является одним из ключевых направлений, по которым UNDP при поддержке Швеции тесно работает вместе с Минцифрой в течение последних лет, чтобы продолжить эту работу, чтобы еще больше украинцев имели быстрый доступ к государственным е-услугам и информации", - отметил руководитель "Проекта поддержки Дія" UNDP в Украине Владимир Брусиловский.

Всеукраинский опрос провел Киевский международный институт социологии в 2023 году по заказу UNDP в Украине при поддержке Швеции и в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины.