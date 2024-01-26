Дослідження показало, скільки українців отримують держпослуги онлайн

Українці продовжують активно користуватися державними електронними послугами, зокрема – застосунком чи порталом "Дія". Як свідчать результати опитування КМІСу, яке було проведено за підтримки Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні та Швеції, за останній рік держсервісами онлайн користувалися 64% громадян.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомив прес-офіс Міністерства цифрової трансформації України.

Опитування показало, що найбільшою популярністю серед українців користується вебресурс із держпослугами – "Дія". За три роки кількість користувачів порталу та застосунку зросла з 13% у 2020 році до 51% на початок жовтня 2023 року. Майже 80% оцінили свій досвід як дуже позитивний.

"З моменту створення Мінцифра надає українцям зручні та швидкі інструменти отримання державних послуг. Цьогорічне дослідження показало, що рівень користування державними електронними послугами стабільно високий, українці в середньому користуються більшою кількістю цифрових сервісів і переважна кількість користувачів оцінюють свій досвід позитивно. Це свідчить, що громадяни вважають електронні послуги корисними та важливими у все більшій кількості сфер життя, тобто всі зусилля міністерства із цифровізації держсектору дають свої результати", - зазначила заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Мінцифра Валерія Ткач.

Також дослідження показало, що українці стали частіше використовувати інтернет. Так, кількість людей, які щодня заходять в мережу, протягом року зросла із 72% до 80%. Разом з тим, з 2021 року цей показник виріс більше ніж на 10%.

Інфографіка: Мінцифра

Повідомляється, що ще 11% українців у 2023 році користувалися інтернетом нерегулярно: протягом 2–3 годин на тиждень і рідше. Узагалі не були онлайн — 9% респондентів. За два роки частка таких людей зменшилася на 5%.

"Найпомітніший "розрив" у користуванні державними електронними послугами залишається серед різних вікових категорій. Ця тенденція простежується протягом усіх років дослідження", — зауважив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Він повідомив, що 89% українців віком від 18 до 29 років у 2023-му користувалися принаймні однією послугою. Серед опитаних віком 70 років та більше таких користувачів лише 30%. Найчастіше електронними послугами користувалися чоловіки з вищою освітою та з високим рівнем достатку.

"Люди старшого віку найрідше користуються як державними цифровими послугами — лише 35% роблять це, так і інтернетом — тільки 50% бувають онлайн щодня, тоді як 30% узагалі не користуються. Однак саме в цій віковій категорії кількість регулярних користувачів інтернету за рік збільшилася аж на 18%", - йдеться в повідомленні Мінцифра.

Серед головних причин, чому люди не користувалися електронними послугами, — відсутність потреби (69%), брак навичок (27%) та відсутність пристрою з доступом до інтернету (19%).

До того ж кількість людей, які не користувалися е-сервісами через нестачу цифрових навичок, знизилася на 20%.

"Цьогорічне дослідження показало позитивну тенденцію — суттєве зменшення частки людей, для яких брак цифрових навичок є перешкодою, що заважає їм скористатися електронними послугами. Це одне з наочних свідчень того, що рівень цифрової грамотності в країні зростає, а українці мають усе більше можливостей для того, щоб навчатися користуватися смартфонами та інтернетом. Ми щасливі бачити ці результати, оскільки просування цифрової грамотності є одним із ключових напрямів, за яким UNDP за підтримки Швеції тісно працює разом із Мінцифрою протягом останніх років. Продовжуватимемо цю роботу, щоб ще більше українців мали швидкий доступ до державних е-послуг та інформації", — зазначив керівник "Проєкту підтримки Дія" UNDP в Україні Володимир Брусіловський.

Додамо, що всеукраїнське опитування провів Київський міжнародний інститут соціології у 2023 році на замовлення UNDP в Україні за підтримки Швеції й у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.