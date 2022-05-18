Кабмин хочет отменить ответственность за непубликацию финотчетности во время войны

Кабинет министров предлагает Верховной Раде освободить субъектов предоставления финансовой отчетности от ответственности за ее несвоевременное обнародование в период военного положения или состояния войны, а также в течение трех месяцев после него.

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Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте под №7378, им предлагается внести соответствующие дополнения в принятый 3 марта закон о защите интересов указанных субъектов.

Освобождение от ответственности касается нарушения сроков обнародования годовой финансовой отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности вместе с соответствующими аудиторскими отчетами, отчетом об управлении, консолидированным отчетом об управлении, отчетом о платежах в пользу государства и консолидированным отчетом о платежах в пользу государства.

Юридические лица, которые обязаны обнародовать годовую финотчетность вместе с соответствующими отчетами, должны будут опубликовать ее в полном объеме на своем сайте в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны, причем она должна будет охватывать весь период необнародования.

В пояснительной записке правительство отмечает, что согласно закону о бухгалтерском учете и финотчетности, годовая финотчетность и годовая консолидированная финотчетность должга подаваться до 30 апреля и 1 июня.

За ее неподачу Кодекс об административных нарушениях на сегодня предусматривает штраф в размере от 1 тысячи до 2 тысяч не облагаемых налогов минимумов доходов граждан (за повторное нарушение - от 2 до 4 тысяч необлагаемых минимумов). Таким образом, в Кабмине указывают, что незадействование такого наказания уменьшит давление на украинский бизнес во время войны.

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