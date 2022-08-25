Как методология Lean помогает украинскому бизнесу адаптироваться к военным реалиям

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С началом войны украинский бизнес вынужден был как можно быстрее перестраивать процессы с ограниченным количеством ресурса. На вебинаре проекта " Штаб-квартира " президент Lean Institute Ukraine Сергей Комберянов рассказал, как внедрение принципов методологии lean делает компанию антихрупкой и помогает более эффективно достигать целей.

В чем суть методологии

В основе стратегии Lean – организация бизнес-процесса с максимальной эффективностью и минимальными потерями. Простыми словами, берем лучший вариант и адаптируем это под ситуацию, сложившуюся в стране. Это лучший вариант стать антихрупким бизнесом.

74% международных компаний уже внедрили Lean. Всем известные Amazon или Airbnb – это примеры бизнесов, готовых к кризисам, потому что убрали из процессов все излишнее. Когда международные компании ищут партнеров в Украине, они предпочитают компании, внедрившие Lean-методологию. Это показатель отлаженных процессов.

Как может помочь Lean в релокации бизнеса

Lean — это эффективность не только производственных процессов, но и проектирование помещений и размещение оборудования. Главный принцип, который поможет украинскому бизнесу релоцироваться максимально выгодно – не перевозить лишние запасы, которые нужно будет обслуживать, и избавиться от других потерь.

По методологии существует восемь видов потерь бизнеса, от которых нужно избавиться:

Перепроизводство - изготовление товара "на будущее",

Избыточная транспортировка - лишние и неудобные пути на производстве,

Межоперационные запасы – обработанное сырье намного сложнее перевозить, поэтому компании без межоперационных запасов могут быстрее релоцироваться.

Лишние движения – неправильная организация рабочего места, из-за которой сотрудник теряет время,

Ожидание – затягивание процесса согласования, подписание документации и т.п.

Лишняя обработка – изготовление товара больше, чем нужно клиенту с последующими попытками заставить клиента заплатить за это,

Дефекты – все, что было сделано не с первого раза и требует дополнительного ресурса компании,

Нереализованный потенциал работников – сдерживание развития сотрудников с их идеями оптимизации.

Выбирая помещение для релокации, отдавать предпочтение нужно пространству U-образной формы, без внутренних перегородок, с минимальным количеством стен. Думайте не на 5 лет вперед, а в сторону поэтапности ввода в эксплуатацию. Лучшим решением будет сделать из своего предприятия трансформер – так вам будет проще адаптироваться к переменам.

Принципы Lean в управлении

Прежде всего, Lean — это построение удобной системы работы для людей и создание условий, при которых они будут проактивными, но не смогут навредить. То есть нужно построить стандартизированную систему, где человек понимает общие цели и правила компании.

Например, для retail-отрасли система – это принятие текучести кадров. Мы уже более 12 лет работаем со Starbucks, у которых текучесть кадров достигает 90%. И их это полностью устраивает, потому что, как они сами говорят: " Нам не нужны люди, которые мечтают долго работать за стойкой в кафе ". Вместо этого они сделали эффективную систему обучения, по которой новые сотрудники быстро адаптируются и изучают рабочие процессы.

Принципы Lean в коммуникации

Существует три главных правила Lean в коммуникации команды:

Общаться часто — это помогает вовремя выявить проблемы, Коротко – убираем лишнее, никакой воды, Делать краткосрочные маленькие задачи. Во времена неопределенности большие долгосрочные задачи дестабилизируют людей, поэтому не стоит оперировать глобальными целями, как это было до войны.

Достижения украинских компаний, внедривших Lean

Мы сотрудничаем с такими компаниями как МХП, Новая Почта, Биофарма, Centravis и т.д. И в каждом случае удалось достичь значительных результатов в результате Lean-трансформации. К примеру, только на одном из перерабатывающих заводов МХП с нашей помощью удалось достичь экономического эффекта в 50 миллионов гривен. Как это мы сделали? Нашли одно узкое место, где происходит замедление процесса, и расширили его.

Похожая ситуация была с "Новой почтой". На одном из отделений мы изучили маршруты сотрудников за посылками, и поняли, что процесс построен несколько нелогично. За два дня изменили расположение столов и полок. В результате удалось на 43% ускорить поиск посылок, на 20% снизить производственную площадь и на 20% повысить производительность.

В агросекторе мы сосредотачиваемся на том, чтобы не было простоя оборудования, а также на правильной идентификации качества попадающих на завод продуктов, более эффективному выращиванию сырья и т.д.

Почему методика Lean может не сработать

Главная причина, почему не всем компаниям удается воспользоваться преимуществами методики Lean, заключается в неверном определении отправной точки. То есть они за основу берут проблему, которая им кажется важной, а на самом деле она не столь сильно влияет на результат. Именно поэтому, когда мы сотрудничаем с бизнесами, всегда начинаем с диагностики, чтобы точно определить проблему и сосредоточиться на поиске оптимальных путей ее решения.

Проект "Штаб-квартира" создан порталом Delo.ua и рейтинговым журналом "ТОП-100. Рейтинги крупнейших", чтобы украинский бизнес мог более эффективно адаптироваться к военным реалиям, используя опыт ведущих предпринимателей и управленцев. Узнайте первыми о новых вебинарах проекта на сайте или телеграмм-канале Delo.ua.