- Тип
- Штаб-квартира
- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
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Как методология Lean помогает украинскому бизнесу адаптироваться к военным реалиям
С началом войны украинский бизнес вынужден был как можно быстрее перестраивать процессы с ограниченным количеством ресурса. На вебинаре проекта " Штаб-квартира " президент Lean Institute Ukraine Сергей Комберянов рассказал, как внедрение принципов методологии lean делает компанию антихрупкой и помогает более эффективно достигать целей.
В чем суть методологии
В основе стратегии Lean – организация бизнес-процесса с максимальной эффективностью и минимальными потерями. Простыми словами, берем лучший вариант и адаптируем это под ситуацию, сложившуюся в стране. Это лучший вариант стать антихрупким бизнесом.
74% международных компаний уже внедрили Lean. Всем известные Amazon или Airbnb – это примеры бизнесов, готовых к кризисам, потому что убрали из процессов все излишнее. Когда международные компании ищут партнеров в Украине, они предпочитают компании, внедрившие Lean-методологию. Это показатель отлаженных процессов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как может помочь Lean в релокации бизнеса
Lean — это эффективность не только производственных процессов, но и проектирование помещений и размещение оборудования. Главный принцип, который поможет украинскому бизнесу релоцироваться максимально выгодно – не перевозить лишние запасы, которые нужно будет обслуживать, и избавиться от других потерь.
По методологии существует восемь видов потерь бизнеса, от которых нужно избавиться:
- Перепроизводство - изготовление товара "на будущее",
- Избыточная транспортировка - лишние и неудобные пути на производстве,
- Межоперационные запасы – обработанное сырье намного сложнее перевозить, поэтому компании без межоперационных запасов могут быстрее релоцироваться.
- Лишние движения – неправильная организация рабочего места, из-за которой сотрудник теряет время,
- Ожидание – затягивание процесса согласования, подписание документации и т.п.
- Лишняя обработка – изготовление товара больше, чем нужно клиенту с последующими попытками заставить клиента заплатить за это,
- Дефекты – все, что было сделано не с первого раза и требует дополнительного ресурса компании,
- Нереализованный потенциал работников – сдерживание развития сотрудников с их идеями оптимизации.
Выбирая помещение для релокации, отдавать предпочтение нужно пространству U-образной формы, без внутренних перегородок, с минимальным количеством стен. Думайте не на 5 лет вперед, а в сторону поэтапности ввода в эксплуатацию. Лучшим решением будет сделать из своего предприятия трансформер – так вам будет проще адаптироваться к переменам.
Принципы Lean в управлении
Прежде всего, Lean — это построение удобной системы работы для людей и создание условий, при которых они будут проактивными, но не смогут навредить. То есть нужно построить стандартизированную систему, где человек понимает общие цели и правила компании.
Например, для retail-отрасли система – это принятие текучести кадров. Мы уже более 12 лет работаем со Starbucks, у которых текучесть кадров достигает 90%. И их это полностью устраивает, потому что, как они сами говорят: " Нам не нужны люди, которые мечтают долго работать за стойкой в кафе ". Вместо этого они сделали эффективную систему обучения, по которой новые сотрудники быстро адаптируются и изучают рабочие процессы.
Принципы Lean в коммуникации
Существует три главных правила Lean в коммуникации команды:
- Общаться часто — это помогает вовремя выявить проблемы,
- Коротко – убираем лишнее, никакой воды,
- Делать краткосрочные маленькие задачи. Во времена неопределенности большие долгосрочные задачи дестабилизируют людей, поэтому не стоит оперировать глобальными целями, как это было до войны.
Достижения украинских компаний, внедривших Lean
Мы сотрудничаем с такими компаниями как МХП, Новая Почта, Биофарма, Centravis и т.д. И в каждом случае удалось достичь значительных результатов в результате Lean-трансформации. К примеру, только на одном из перерабатывающих заводов МХП с нашей помощью удалось достичь экономического эффекта в 50 миллионов гривен. Как это мы сделали? Нашли одно узкое место, где происходит замедление процесса, и расширили его.
Похожая ситуация была с "Новой почтой". На одном из отделений мы изучили маршруты сотрудников за посылками, и поняли, что процесс построен несколько нелогично. За два дня изменили расположение столов и полок. В результате удалось на 43% ускорить поиск посылок, на 20% снизить производственную площадь и на 20% повысить производительность.
В агросекторе мы сосредотачиваемся на том, чтобы не было простоя оборудования, а также на правильной идентификации качества попадающих на завод продуктов, более эффективному выращиванию сырья и т.д.
Почему методика Lean может не сработать
Главная причина, почему не всем компаниям удается воспользоваться преимуществами методики Lean, заключается в неверном определении отправной точки. То есть они за основу берут проблему, которая им кажется важной, а на самом деле она не столь сильно влияет на результат. Именно поэтому, когда мы сотрудничаем с бизнесами, всегда начинаем с диагностики, чтобы точно определить проблему и сосредоточиться на поиске оптимальных путей ее решения.
Проект "Штаб-квартира" создан порталом Delo.ua и рейтинговым журналом "ТОП-100. Рейтинги крупнейших", чтобы украинский бизнес мог более эффективно адаптироваться к военным реалиям, используя опыт ведущих предпринимателей и управленцев. Узнайте первыми о новых вебинарах проекта на сайте или телеграмм-канале Delo.ua.