Як методологія Lean допомагає українському бізнесу адаптуватися до воєнних реалій

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З початком війни український бізнес був вимушений якомога швидше перебудовувати процеси з обмеженою кількістю ресурсу. На вебінарі проєкту «Штаб-квартира» президент Lean Institute Ukraine Сергій Комберянов розповів, як впровадження принципів методології lean робить компанію антикрихкою та допомагає ефективніше досягати цілей.

У чому суть методології

В основі стратегії Lean — організація бізнес-процесу з максимальною ефективністю та мінімальними втратами. Простими словами, беремо найкраще з усіх варіантів та адаптуємо це під ситуацію, що склалася в країні. Це найкращий варіант стати антикрихким бізнесом.

74% міжнародних компаній вже впровадили Lean. Усім відомі Amazon чи Airbnb – це приклади бізнесів, які готові до криз, бо прибрали з процесів усе зайве. Коли міжнародні компанії шукають партнерів в Україні, вони надають перевагу компаніям, які впровадили Lean-методологію. Це показник налагоджених процесів.

Як може допомогти Lean у релокації бізнесу

Lean — це про ефективність не лише виробничих процесів, але й проєктування приміщень та розміщення обладнання. Головний принцип, який допоможе українському бізнесу релокуватися максимально вигідно – не перевозити зайві запаси, які потрібно буде обслуговувати та максимально позбавитися від інших втрат.

За методологією існує вісім видів втрат бізнесу, яких потрібно позбутися:

Перевиробництво — виготовлення товару “на майбутнє”,

Надлишкове транспортування — зайві та незручні шляхи на виробництві,

Міжопераційні запаси – оброблену сировину набагато складніше перевозити, тому компанії без міжопераційних запасів можуть швидше релокуватися,

Зайві рухи – неправильна організація робочого місця, через яку співробітник втрачає час,

Очікування – затягування процесу погодження, підписання документації тощо,

Зайва обробка – виготовлення товару більше, ніж потрібно клієнту з подальшими спробами змусити клієнта заплатити за це,

Дефекти – все, що було зроблено не з першого разу, і вимагає додаткового ресурсу компанії,

Нереалізований потенціал працівників – стримування розвитку співробітників з їх ідеями оптимізації.

Обираючи приміщення для релокації, надавати перевагу потрібно простору U-образної форми, без внутрішніх перегородок, з мінімальною кількістю стін. Думайте не на 5 років вперед, а в бік поетапності введення в експлуатацію. Найкращим рішенням буде зробити зі свого підприємства трансформер — так вам буде простіше адаптуватися до змін.

Принципи Lean в управлінні

Перш за все, Lean — це про побудову зручної системи роботи для людей та створення умов, за яких вони будуть проактивними, але не зможуть нашкодити. Тобто, потрібно побудувати стандартизовану систему, де людина розуміє спільні цілі та правила компанії.

Наприклад, для retail-галузі система — це прийняття плинності кадрів. Ми вже понад 12 років працюємо зі Starbucks, у яких плинність кадрів сягає 90%. І їх це повністю влаштовує, тому що, як вони самі кажуть: “Нам не потрібні люди, які мріють довго працювати за стійкою у кав’ярні”. Натомість вони зробили ефективну систему навчання, за якою нові співробітники швидко адаптуються та вивчають робочі процеси.

Принципи Lean в комунікації

Існує три головних правила Lean в комунікації команди:

Комунікувати часто — це допомагає вчасно виявити проблеми, Коротко — прибираємо зайве, ніякої води, Робити короткострокові маленькі задачі. У часи невизначеності великі довгострокові задачі дестабілізують людей, тому не варто оперувати глобальними цілями, як це було до війни.

Здобутки українських компаній, що впровадили Lean

Ми співпрацюємо з такими компаніями, як МХП, Нова Пошта, Біофарма, Centravis тощо. І у кожному випадку вдалося досягти значних результатів внаслідок Lean-трансформації. Наприклад, тільки на одному з переробних заводів МХП з нашою допомогою вдалося досягти економічного ефекту в 50 мільйонів гривень. Як ми це зробили? Знайшли одне вузьке місце, де відбувається уповільнення процесу, і розширили його.

Схожа ситуація була з «Новою поштою». На одному з відділень ми прослідкували маршрути співробітників за посилками, і зрозуміли, що процес побудований дещо нелогічно. За два дні змінили розташування столів та полиць. В результаті вдалося на 43% пришвидшити пошук посилок, на 20% зменшити виробничу площу та на 20% підвищити продуктивність.

У агросекторі ми зосереджуємося на тому, аби не було простоювання обладнання, а також на правильній ідентифікації якості продуктів, що потрапляють на завод, більш ефективному вирощуванню сировини тощо.

Чому методика Lean може не спрацювати

Головна причина, чому не всім компаніям вдається скористатися перевагами методики Lean, полягає у невірному визначенні відправної точки. Тобто, вони за основу беруть проблему, яка їм здається важливою, а насправді вона не так сильно впливає на результат. Саме тому, коли ми співпрацюємо з бізнесами, то завжди починаємо з діагностики, аби точно визначити проблему і зосередитися на пошуку оптимальних шляхів її вирішення.

Проєкт «Штаб-квартира» створений порталом Delo.ua та рейтинговим журналом «ТОП-100. Рейтинги найбільших», аби український бізнес міг ефективніше адаптуватися до воєнних реалій, використовуючи досвід провідних підприємців та управлінців. Дізнавайтеся першими про нові вебінари проєкту на сайті або телеграм-каналі Delo.ua.