Карьера – это проекты, в которых ты вырос сам и помог вырасти другим: история Александры Самчук, МХП

Компании нуждаются в людях, которые мыслят масштабнее своей роли. Когда в 2011 году Александра Самчук пришла в МХП аналитиком, то не имела опыта в бюджетировании. Однако обладала способностью задавать правильные вопросы и видеть перспективу. Уже через несколько месяцев это переросло в новую должность, а дальше в роль руководителя отдела развития бизнеса партнеров-франчайзи в Дирекции по развитию бизнеса клиентов, чья задача — оказывать экспертную поддержку партнерам, с которыми работает МХП: и тем, кто продает продукцию компании, и тем, кто помогает ее производить.

История Александры — пример личного развития и в то же время иллюстрация, как через лидерство отдельной специалисте трансформируются процессы направления. Вместе с тем, это пример, что МХП — компания, в которой амбиции получают ресурсы и полномочия, и работники могут строить карьеру либо вырастая в одной сфере, либо меняя специальности. Александра, пришедшая в компанию 13 лет назад, поработала в ряде проектов – от развития аналитических отчетов до создания системы оценки зрелости партнеров по ключевым направлениям: финансы, логистика, продажи и HR.

Как ей удалось вырасти в крупной компании? Какие черты помогли на этом пути? И на каких принципах строится мощная команда? Далее – история Александры Самчук.

От аналитикини к руководительнице отдела

Я работаю в МХП уже 13 лет. В настоящее время возглавляю отдел развития бизнеса партнеров в Управлении по работе с франчайзи. Мы не просто сопровождаем партнеров, мы помогаем строить эффективный бизнес вместе с ними.

Когда я начинала свой карьерный путь, то понимала, что следует выбирать крупную компанию с возможностями для развития, где можно познакомиться с разными направлениями и найти то, что действительно резонирует. Именно так в 2012 году я присоединилась к МХП на должность аналитикини и начала свой путь.

Затем последовал декрет и возвращение в 2016 году уже на новую роль — младшего специалиста по бюджетированию. В тот момент опыта в этой сфере не было. Но я точно знала: хочу развиваться и расти. Подошла к руководителю с конкретным запросом: что мне нужно изучить и что нужно усилить, чтобы перейти на более высокую позицию? Составила себе список хард-скилов, параллельно училась, принимала дополнительные задачи — потому что для меня дополнительная нагрузка всегда была о развитии. Как результат — спустя полгода я уже заняла желаемую роль в отделе бюджетирования.

Это научило меня: проактивность и желание учиться открывают двери. Даже без первоначального опыта можно быстро расти, если ставить четкие цели и работать на них.

С 2019 по 2020 год я работала во вновь созданном отделе управления доходностью. Мы начали строить его буквально с нуля — создавали аналитические подходы, отчетность, которая позволяла одновременно увеличивать продажи и сохранять доходность каналов. Мы создавали механики, которые были полезны как нам, так и партнерам. В этом и есть основная функция дирекции CBD (Customer Business Development), где на первый план не транзакционные отношения, а эффективное партнерство с общими целями, в котором МХП растет вместе с партнерами.

В этот период я поняла, что создание новых процессов – это умение сочетать баланс между прибыльностью и ростом. Именно этот баланс – ключевая компетенция в бизнесе.

Путь к работе с франчайзи

В 2020 году меня пригласили в мультифункциональную команду, которая занималась развитием франчайзинговых партнеров. Сначала я была специалистом по финансам, которая подробно погружалась в текущие бизнес-процессы партнеров и предоставляла им консалтинговые рекомендации на основе проведенного анализа и с учетом лучших практик. Для партнеров эта услуга была бесплатной — и этот подход показывал, что наша философия CBD работает, потому что это было выгодно обеим сторонам сотрудничество на основе доверия и поддержки. С течением времени работа мультифункциональной команды трансформировалась в отдел с расширением количества экспертов под моим руководством.

Этот этап показал мне, что партнерство – это не только слова, а конкретные действия и поддержка. Взаимная польза и открытость помогают расти вместе и создавать длительные отношения.

С ноября 2023 г. я возглавляю отдел развития бизнеса партнеров в Управлении развития бизнеса партнеров. Мы не просто открываем новые магазины — мы строим современный и эффективный ритейл с поддержкой высококвалифицированных специалистов по всем направлениям (архитекторы, технические специалисты, трейдмаркетологи, маркетологи и CBD), работающие в компании МХП. Я изучила много интересных и новых для меня до того нюансов начиная с технических моментов магазинного строительства, подбора оборудования, учета Customer Journey Map и заканчивая внедрением обязательной оценки локации для ее акцептации, что помогает нам выбирать лучшее место для нового магазина.

По опыту понимаю: чтобы управлять процессом, нужно глубоко понимать все его детали. Это помогает принимать взвешенные решения и строить системный бизнес.

Для меня развитие не ограничивается только должностными обязанностями. Постоянное развитие – одна из ключевых ценностей МХП, и для меня она означает выход за пределы функционала, готовность брать большую ответственность, погружаться в смежные направления и расширять свои горизонты. Именно так рождаются лидеры, управляющие крупными бизнесами.

И именно в МХП растут такие лидеры благодаря постоянной работе над собой, инициативности и готовности брать на себя больше.

Секрет успеха

Каждый мой проект в МХП был точкой роста. Я не воспринимаю задачу как работу ради работы. Я вижу в каждом человеке и каждом проекте возможность обучения. Учусь у своих коллег — от аналитиков до проектных менеджеров.

Моя сильная сторона – систематизация. Я не люблю хаос и бездумную рутину. Мне важно, чтобы процессы были прозрачными, структурированными, эффективными. Я всегда настроена на результат, но не ради показателей, а ради реального влияния. Для меня цель не в том, чтобы быть руководителем. Цель — построить эффективный работающий проект. Именно стремление к порядку и эффективности еще в начале карьеры в МХП, когда я работала в отделе бюджетирования, подтолкнуло меня систематизировать внутренние процессы. Благодаря этому удалось оптимизировать работу команды и ускорить выполнение задач.

Не просто услышать, а понять

В команде я прежде всего создаю среду, в которой каждый сотрудник может раскрыть себя. Я работаю с очень разными людьми. Моя задача как руководительницы – быть понятной для каждого, настроить коммуникацию так, чтобы она была эффективной, и чтобы человек не просто слышал, а понимал, какой результат от него ожидаю и к чему мы идем вместе.

Меня мотивируют достижения, масштаб и смысл. Меня вдохновляет понимание того, что моя работа приносит пользу другим. Потому что МХП – это не просто о продажах. Это о продовольственной безопасности, о партнерстве, о развитии украинского бизнеса. И если в результате нашей работы партнер становится сильнее – выигрывает не только он, но и потребитель, и община, и страна.

Если уж говорить о карьерном успехе, то для меня это когда люди помнят совместную работу и результаты, а не просто должность. Если бы меня спросили, какое место работы я бы посоветовала для построения карьеры, это однозначно МХП. Здесь ценят упорство, и каждый имеет возможность развиваться.

Чтобы воспользоваться этими возможностями нужно оставаться открытыми к новому, не бояться вызовов и сохранять позитивное настроение — это помогает не только в работе, но и в жизни в целом. Узнать больше об актуальных возможностях и вакансиях в МХП можно на сайте .