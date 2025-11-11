Кар’єра — це проєкти, в яких ти виріс сам і допоміг вирости іншим: історія Олександри Самчук, МХП

Компанії потребують людей, які мислять масштабніше за власну роль. Коли у 2011 році Олександра Самчук прийшла в МХП аналітикинею, то не мала досвіду у бюджетуванні. Проте мала здатність ставити правильні запитання і бачити перспективу. Уже за кілька місяців це переросло у нову посаду, а далі — у роль керівниці відділу розвитку бізнесу партнерів-франчайзі у Дирекції з розвитку бізнесу клієнтів, чиє завдання — надавати експертну підтримку партнерам, з якими працює МХП: і тим, хто продає продукцію компанії, і тим, хто допомагає її виробляти.

Історія Олександри — приклад особистого розвитку й водночас ілюстрація, як через лідерство окремої фахівчині трансформуються процеси напряму. Разом із тим це приклад, що МХП — компанія, в якій амбіції отримують ресурси та повноваження, і працівники можуть будувати кар’єру або зростаючи в одній сфері, або змінюючи спеціальності. Олександра, яка прийшла в компанію 13 років тому, попрацювала в низці проєктів — від розбудови аналітичних звітів до створення системи оцінки зрілості партнерів за ключовими напрямами: фінанси, логістика, продажі та HR.

Як їй вдалося зрости у великій компанії? Які риси допомогли на цьому шляху? І на яких принципах будується сильна команда? Далі — історія Олександри Самчук.

Від аналітикині до керівниці відділу

Я працюю в МХП вже 13 років. Наразі очолюю відділ розвитку бізнесу партнерів в Управлінні по роботі з франчайзі. Ми не просто супроводжуємо партнерів — ми допомагаємо будувати ефективний бізнес разом із ними.

Коли я починала свій кар’єрний шлях, то розуміла, що варто обирати велику компанію з можливостями для розвитку, де можна познайомитися з різними напрямами і знайти те, що справді резонує. Саме так у 2012 році я приєдналася до МХП на посаду аналітикині і розпочала свій шлях.

Потім був декрет і повернення у 2016 році вже на нову роль — молодшої фахівчині з бюджетування. На той момент досвіду в цій сфері не було. Але я точно знала: хочу розвиватись та зростати. Підійшла до керівника з конкретним запитом: що мені потрібно вивчити та що треба посилити, щоб перейти на вищу позицію? Склала собі список хард-скілів, паралельно навчалася, брала додаткові завдання — бо для мене додаткове навантаження завжди було про розвиток. Як результат — десь через пів року я вже обійняла бажану роль у відділі бюджетування.

Це навчило мене: проактивність і бажання вчитися відкривають двері. Навіть без початкового досвіду можна швидко рости, якщо ставити чіткі цілі і працювати на них.

З 2019 по 2020 рік я працювала в новоствореному відділі управління дохідністю. Ми розпочали будувати його буквально з нуля — створювали аналітичні підходи, звітність, яка дозволяла водночас і збільшувати продажі, і зберігати дохідність каналів. Ми створювали механіки, які були корисні як нам, так і нашим партнерам. У цьому і є основна функція дирекції CBD (Customer Business Development), де на першому плані — не транзакційні відносини, а ефективне партнерство зі спільними цілями, у якому МХП зростає разом із партнерами.

У цей період я зрозуміла, що створення нових процесів — це вміння поєднувати баланс між прибутковістю та зростанням. Саме цей баланс є ключовою компетенцією в бізнесі.

Шлях до роботи з франчайзі

У 2020 році мене запросили до мультифункціональної команди, яка займалася розвитком франчайзингових партнерів. Спершу я була фахівчинею з фінансів, яка детально занурювалася в поточні бізнес-процеси партнерів та надавала їм консалтингові рекомендації на основі проведеного аналізу та з урахуванням кращих практик. Для партнерів ця послуга була безкоштовною — і цей підхід показував, що наша філософія CBD працює, бо це була вигідна для обох сторін співпраця на основі довіри та підтримки. З часом робота мультифункціональної команди трансформувалась у відділ з розширенням кількості експертів під моїм керівництвом.

Цей етап показав мені, що партнерство — це не лише слова, а конкретні дії та підтримка. Взаємна користь і відкритість допомагають зростати разом і створювати довготривалі відносини.

З листопада 2023 року я очолюю відділ розвитку бізнесу партнерів в Управлінні розвитку бізнесу партнерів. Ми не просто відкриваємо нові магазини — ми будуємо сучасний та ефективний ритейл з підтримкою висококваліфікованих фахівців за всіма напрямами (архітектори, технічні фахівці, трейд-маркетологи, маркетологи та CBD), які працюють у компанії МХП. Я вивчила багато цікавих та нових для мене до того нюансів починаючі з технічних моментів магазинного будівництва, підбору обладнання, врахування Customer Journey Map та закінчуючи впровадженням обов'язкової оцінки локації для її акцептації, що допомагає нам обирати найкраще розташування для нового магазину.

З досвіду розумію: щоб керувати процесом, потрібно глибоко розуміти всі його деталі. Це допомагає приймати виважені рішення і будувати системний бізнес.

Для мене розвиток не обмежується лише посадовими обов’язками. Постійний розвиток — одна з ключових цінностей МХП, і для мене вона означає вихід за межі функціоналу, готовність брати більшу відповідальність, занурюватися в суміжні напрями й розширювати свої горизонти. Саме так народжуються лідери, які управляють великими бізнесами.

І саме у МХП зростають такі лідери — завдяки постійній роботі над собою, ініціативності й готовності брати на себе більше.

Секрет успіху

Кожен мій проєкт у МХП був точкою росту. Я не сприймаю задачі як роботу заради роботи. Я бачу в кожній людині та в кожному проєкті можливість навчання. Вчуся у своїх колег — від аналітиків до проєктних менеджерів.

Моя сильна сторона — систематизація. Я не люблю хаос і бездумну рутину. Мені важливо, щоб процеси були прозорими, структурованими, ефективними. Я завжди налаштована на результат, але не заради показників, а заради реального впливу. Для мене мета не у тому, щоб бути керівником. Мета — побудувати ефективний проєкт, який працює. Саме прагнення до порядку й ефективності ще на початку карʼєри в МХП, коли я працювала у відділі бюджетування, підштовхнуло мене систематизувати внутрішні процеси. Завдяки цьому вдалося оптимізувати роботу команди та значно прискорити виконання задач.

Не просто почути, а зрозуміти

У команді я перш за все створюю середовище, в якому кожен співробітник може розкрити себе. Я працюю з дуже різними людьми. Моя задача як керівниці — бути зрозумілою для кожного, налаштувати комунікацію так, щоб вона була ефективною, і щоб людина не просто чула, а розуміла, який результат від неї очікую і до чого ми йдемо разом.

Мене мотивують досягнення, масштаб і сенс. Мене надихає розуміння, що моя робота приносить користь іншим. Бо МХП — це не просто про продажі. Це про продовольчу безпеку, про партнерство, про розвиток українського бізнесу. І якщо в результаті нашої роботи партнер стає сильнішим — виграє не тільки він, а й споживач, і громада, і країна.

Якщо вже говорити про кар’єрний успіх, то для мене це — коли люди пам’ятають спільну роботу і результати, а не просто посаду. Якби мене запитали, яке місце роботи я б порадила для побудови кар’єри, то це однозначно МХП. Тут цінують наполегливість, і кожен має можливість розвиватися.

Щоб скористатися цими можливостями, потрібно залишатися відкритими до нового, не боятися викликів і зберігати позитивний настрій — це допомагає не лише в роботі, а й у житті загалом. Дізнатися більше про актуальні можливості та вакансії в МХП можна на сайті.