Киевстар и Amazon Web Services подписали Меморандум о сотрудничестве

Киевстар, крупнейший украинский телеком оператор (единственный акционер – VEON ltd, Нидерланды), подписал Меморандум о сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS), ведущим мировым провайдером облачных сервисов

В рамках соглашения компании будут совместно обсуждать, оценивать и определять возможности для сотрудничества по ряду инициатив, среди которых:

- переход платформы управления данными (DMP) Киевстар к AWS. Это будет способствовать накоплению лучших практик и экспертиз для будущего развития в Украине;

- создание в Киевстаре специализированной команды с опытом работы с технологией AWS и фокусом на обработке данных и искусственном интеллекте, а также услугах облачной инфраструктуры.

«Сотрудничество с AWS подтверждает давний принцип Киевстара — быть технологическим и инновационным лидером на украинском рынке. Это важный шаг для развития украинского бизнеса и его интеграции в международный контекст», – сказал Александр Комаров, президент Киевстара .

«Это сотрудничество демонстрирует неизменную привлекательность Украины для международного бизнеса, несмотря на полномасштабную войну. Мы всегда говорим и показываем своими инвестициями, что время инвестировать в Украину настало, поэтому мы рады видеть, что международные компании сотрудничают с Киевстаром. Я рад видеть успешное сотрудничество, которое поддерживает украинский бизнес», – сказал Каан Терзиоглу, генеральный директор VEON .

Следующим этапом сотрудничества станет предоставление Киевстар своим клиентам широкого спектра услуг на базе технологий AWS:

Аналитика в облаке AWS: Киевстар предложит решение AWS для обработки и анализа данных, отчетности и моделирования.

Миграция инфраструктуры в облако: Киевстар поможет клиентам в миграции их инфраструктуры в AWS, что позволит им достичь большей эффективности и масштабируемости IT-инфраструктуры.

Безопасность: Обеспечение безопасности данных и защиты от киберугроз в AWS.

«AWS и Amazon поддерживают Украину, помогая более 350 организациям, вовлеченным в гуманитарную помощь, а также защищая цифровую инфраструктуру украинских государственных органов, университетов и бизнеса. Мы рады подписанию Меморандума о сотрудничестве с Киевстаром и с нетерпением ждем поддержки цифровой трансформации и стратегического перехода к облачным технологиям», – отметил Анджей Горава, руководитель отдела по работе с предприятиями в Центральной и Восточной Европе в AWS .

Для реализации такого масштабного и сложного проекта, Киевстар создаст специальную команду экспертов по технологии AWS и расширит ее за счет новых специалистов по работе с данными. Практический опыт и знания, полученные во время миграции платформы данных компании, станут прочным фундаментом для профессиональных услуг клиентам в Украине и за рубежом.

Экспертиза Киевстар в продуктах AWS, Data Science, кибербезопасности и аналитике позволяет компании предлагать широкий спектр современных и качественных профессиональных услуг своим бизнес-клиентам. AWS поддерживает создание и развитие таких практик, предоставляя образовательные рекомендации и обмениваясь опытом.

«Это важный шаг вперед в расширении нашего портфолио облачных решений для удовлетворения потребностей наших клиентов. Это позволит нашим бизнес-клиентам не только диверсифицировать и минимизировать потенциальные бизнес-риски, но и полностью удовлетворить их индивидуальные требования под ключ», – прокомментировал Илья Польшаков, директор по развитию новых бизнесов Киевстар.

Справка о Киевстаре

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и т.д. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,4 млрд грн помощи государству, военным, обществу, абонентам. Единственный акционер Киевстара – VEON ltd, оператор цифровых коммуникаций, предоставляющий конвергентное подключение и цифровые услуги почти 160 миллионам клиентов. Штаб-квартира VEON находится в Амстердаме, ее акции размещены на фондовых биржах NASDAQ и Euronext. Акции VEON находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией