Київстар та Amazon Web Services підписали  Меморандум про співпрацю

Київстар, найбільший український телеком оператор (єдиний акціонер – VEON ltd, Нідерланди), підписав Меморандум про співпрацю з Amazon Web Services (AWS), провідним світовим провайдером хмарних сервісів

У рамках угоди компанії спільно обговорюватимуть, оцінюватимуть та визначатимуть можливості для співпраці за низкою ініціатив, серед яких:

- перехід платформи управління даними (DMP) Київстар до AWS. Це сприятиме накопиченню найкращих практик та експертизи для майбутнього розвитку в Україні;

- створення в Київстар спеціалізованої команди з досвідом роботи з технологією AWS та фокусом на обробці даних і штучному інтелекті, а також послугах хмарної інфраструктури.

«Співпраця з AWS підтверджує давній принцип Київстар — бути технологічним та інноваційним лідером на українському ринку. Це важливий крок для розвитку українського бізнесу та його інтеграції у міжнародний контекст», – сказав Олександр Комаров, президент Київстар.

«Ця співпраця демонструє незмінну привабливість України для міжнародного бізнесу, незважаючи на повномасштабну війну. Ми завжди говоримо і показуємо своїми інвестиціями, що час інвестувати в Україну настав, тому ми раді бачити, що міжнародні компанії співпрацюють з Київстар. Я радий бачити успішну співпрацю, яка підтримує український бізнес», – сказав Каан Терзіоглу, генеральний директор VEON.

Наступним етапом співпраці стане надання Київстар своїм клієнтам широкого спектру послуг на базі технологій AWS:

Аналітика в хмарі AWS: Київстар запропонує рішення AWS для обробки та аналізу даних, звітності та моделювання.

Міграція інфраструктури в хмару: Київстар допоможе клієнтам у міграції їхньої інфраструктури до AWS, що дозволить їм досягти більшої ефективності та масштабованості ІТ-інфраструктури.

Безпека: Забезпечення безпеки даних та захисту від кіберзагроз в AWS.

«AWS та Amazon підтримують Україну, допомагаючи понад 350 організаціям, залученим до гуманітарної допомоги, а також захищаючи цифрову інфраструктуру українських державних органів, університетів та бізнесу. Ми раді підписанню Меморандуму про співпрацю з Київстар і з нетерпінням чекаємо на підтримку цифрової трансформації та стратегічного переходу до хмарних технологій», – зазначив Анджей Горава, керівник відділу по роботі з підприємствами у Центральній та Східній Європі в AWS.

Для реалізації такого масштабного та складного проєкту Київстар створить спеціальну команду експертів з технології AWS та розширить її за рахунок нових спеціалістів по роботі з даними. Практичний досвід та знання, отримані під час міграції платформи даних компанії, стануть міцним фундаментом для надання професійних послуг клієнтам в Україні та за кордоном.

Експертиза Київстар у продуктах AWS, Data Science, в кібербезпеці та аналітиці дозволяє компанії пропонувати широкий спектр сучасних та якісних професійних послуг своїм бізнес-клієнтам. AWS підтримує створення та розвиток таких практик, надаючи освітні рекомендації та обмінюючись досвідом.

«Це важливий крок вперед у розширенні нашого портфоліо хмарних рішень для задоволення потреб наших клієнтів. Це дозволить нашим бізнес-клієнтам не лише диверсифікувати та мінімізувати потенційні бізнес-ризики, але й повністю задовольнити їхні індивідуальні вимоги "під ключ"», – прокоментував Ілля Польшаков, директор з розвитку нових бізнесів Київстар.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2023 року обслуговував 24,1 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар допомагає абонентам, суспільству і країні долати складнощі військового часу. Від початку повномасштабної війни компанія виділила понад 1,4 млрд грн допомоги державі, військовим, суспільству, абонентам. Єдиний акціонер Київстару –VEON ltd, оператор цифрових комунікацій, який надає конвергентне підключення та цифрові послуги майже 160 мільйонам клієнтів. Штаб-квартира VEON розташована в Амстердамі, її акції розміщені на фондових біржах NASDAQ і Euronext. Акції VEON знаходяться у вільному обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар більше 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.