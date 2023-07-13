Клон Parimatch выкачивает деньги украинцев в Кению - СМИ

Несмотря на то, что букмекерская контора Parimatch находится под санкциями, в сети активно рекламируется ее клон BuddyBet, открыто связывающий себя с Parimatch и обещающий вытянуть деньги, застрявшие на счетах РМ. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на журналиста Евгения Плинского.

Журналист, известный своей активной борьбой с нелегальными букмекерами и онлайн-казино, рассказал, что получил от одного из подписчиков сообщение с предложением обратить внимание на деятельность BuddyBet. Выяснилось, что клон РМ работает без проблем.

"В случае с фактически клоном Parimatch все работает. Сайт активный, а счет без проблем пополняется", - констатировал Плинский.

Журналист рассказал, что ради эксперимента зашел на сайт, зарегистрировался и через карту monobank легко пополнил счет на 150 гривен. В квитанции, которую получил новый пользователь, отметили, что получателем денег стала компания HADLEY POINT LIMITED, расположенная в столице Кении Найроби. Поинтересовавшись в банке, куда и за что ушли деньги, он выяснил, что их провели по коду 8299 "Услуги по уходу за ребенком".

"Чистой воды преступный "мискодинг" (изменение кода платежа, когда пополняешь счет в казино, и эти деньги должны облагаться налогами, но код меняют и они идут как за услуги или товары)", - констатировал Плинский.

В своем сообщении журналист затэгал monobank, Национальный банк Украины и Mastercard и попросил объяснить, почему такие платежи вообще проходят, сколько работает клонов типа BuddyBet и "что еще нужно кому сделать, чтобы закрыть вопрос" вывода денег из Украины за границу.

"На историю с BuddyBet также должны отреагировать вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров и Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которой руководит Иван Рудой. По крайней мере, от них очень хотелось бы услышать, на каких законных основаниях (если такие вообще есть) работает клон Parimatch и получили ли они лицензию на свою деятельность. И если BuddyBet - это тот же Parimatch, только перекрашенный, то может ли вообще получать лицензию компания, находящаяся под санкциями. Зачем тогда эта видимость борьбы с букмекерскими конторами и нелегальными онлайн-казино, если они без проблем функционируют на украинском рынке?", - задается вопросом издание.

Напомним, Parimatch (ООО "Париматч") является брендом международной холдинговой компании Parimatch, которая ведет букмекерскую деятельность и организует азартные игры в интернете. Представителем бренда в Украине является компания Parimatch Ukraine. В марте 2023 года на холдинговую компанию были наложены санкции, после чего ее деятельность в Украине была прекращена. В апреле компания уволила половину штата (1100 работников) из украинских офисов.

Согласно расследованию Службы безопасности Украины, в 2023 году в структуру компаний Parimatch Tech входят компании, созданные гражданами Российской Федерации, а в холдинг компании входили юридические лица из РФ, осуществлявшие хозяйственную деятельность на территории оккупированного Крыма. Соответственно, средства, поступавшие на российские и оффшорные счета букмекера, спонсировали страну-агрессора.

В ходе расследования также было обнаружено, что в отмывании игровых средств Parimatch участвовали Ibox Bank и ООО "Финансовая компания Лео". В частности, они применяли технологию мискодинга – вид мошенничества, при котором код торговца не соответствует виду деятельности бизнеса. Деятельность "Лео" и Ibox дала возможность получать теневую прибыль более 2,5 миллиарда гривен в год.