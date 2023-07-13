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Клон Parimatch викачує гроші українців до Кенії - ЗМІ
Попри те, що букмекерська контора Parimatch перебуває під санкціями, у мережі активно рекламується її клон BuddyBet, який відкрито пов’язує себе з Parimatch та обіцяє витягнути кошти які застрягли на рахунках РМ. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на журналіста Євгена Плінського.
Журналіст, який відомий своєю активною боротьбою з нелегальними букмекерами і онлайн-казино, розповів, що отримав від одного з підписників повідомлення з пропозицією звернути увагу на діяльність BuddyBet. З'ясувалося, що клон РМ працює без жодних проблем.
"У випадку з фактично клоном Parimatch все працює. Сайт активний, а рахунок без проблем поповнюється", - констатував Плінський.
Журналіст розповів, що заради експерименту зайшов на сайт, зареєструвався і через карту monobank легко поповнив рахунок на 150 гривент. У квитанції, яку отримав новий користувач, зазначили, що отримувачем грошей стала компанія HADLEY POINT LIMITED яка розташована у столиці Кенії Найробі. Поцікавившись у банку, куди та за що пішли гроші, він з'ясував, що їх провели за кодом 8299 "Послуги догляду за дитиною".Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Чистої води злочинний "міскодинг" (зміна коду платежу, коли поповнюєш рахунок в казино, і ці гроші мають обкладатись податками, але код змінюють і вони йдуть як за послуги або товари)", - констатував Плінський.
У своєму дописі журналіст затегав monobank, Національний банк України та Mastercard і попросив пояснити, чому такі платежі взагалі проходять, скільки працює клонів типу BuddyBet та "що ще треба кому зробити, щоб закрити питання" виводу грошей з України за кордон.
"На історію з BuddyBet також мали б відреагувати віцепрем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров та Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, якою керує Іван Рудий. Принаймні, від них дуже хотілося б почути, на яких законних підставах (якщо такі взагалі є) працює клон Parimatch та чи отримали вони ліцензію на свою діяльність. І якщо BuddyBet - це той самий Parimatch, лише перефарбований, то чи може взагалі отримувати ліцензію компанія, яка перебуває під санкціями. Навіщо тоді взагалі оця видимість боротьби з букмекерськими конторами та нелегальними онлайн-казино, якщо вони без проблем функціонують на українському ринку", - йдеться у материалі видання.
Нагадаємо, Parimatch (ТОВ "Паріматч") є брендом міжнародної холдингової компанії Parimatch, яка провадить букмекерську діяльність та організовує азартні ігри в інтернеті. Представником бренду в Україні є компанія Parimatch Ukraine. У березні 2023 року на холдингову компанію було накладено санкції, після чого її діяльність в Україні було припинено. У квітні компанія звільнила половини штату (1100 працівників) з українських офісів.
Відповідно до розслідування Служби безпеки України, у 2023 році до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами Російської Федерації, а у холдинг компанії входили юридичні особи з РФ, які здійснювали господарську діяльність на території окупованого Криму. Відповідно, кошти, що надходили на російські та офшорні рахунки букмекера спонсорували країну-агресора.
Під час розслідування також було виявлено, що у відмиванні гральних коштів Parimatch брали участь Ibox Bank та ТОВ "Фінансова компанія Лео". Зокрема, вони застосовували технологію міскодингу — вигляд шахрайства, при якому код торговця не відповідає виду діяльності бізнесу. Діяльність "Лео" та Ibox дала можливість отримувати тіньовий прибуток понад 2,5 мільярда гривень на рік.