Клон Parimatch викачує гроші українців до Кенії - ЗМІ

Попри те, що букмекерська контора Parimatch перебуває під санкціями, у мережі активно рекламується її клон BuddyBet, який відкрито пов’язує себе з Parimatch та обіцяє витягнути кошти які застрягли на рахунках РМ. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на журналіста Євгена Плінського.

Журналіст, який відомий своєю активною боротьбою з нелегальними букмекерами і онлайн-казино, розповів, що отримав від одного з підписників повідомлення з пропозицією звернути увагу на діяльність BuddyBet. З'ясувалося, що клон РМ працює без жодних проблем.

"У випадку з фактично клоном Parimatch все працює. Сайт активний, а рахунок без проблем поповнюється", - констатував Плінський.

Журналіст розповів, що заради експерименту зайшов на сайт, зареєструвався і через карту monobank легко поповнив рахунок на 150 гривент. У квитанції, яку отримав новий користувач, зазначили, що отримувачем грошей стала компанія HADLEY POINT LIMITED яка розташована у столиці Кенії Найробі. Поцікавившись у банку, куди та за що пішли гроші, він з'ясував, що їх провели за кодом 8299 "Послуги догляду за дитиною".

"Чистої води злочинний "міскодинг" (зміна коду платежу, коли поповнюєш рахунок в казино, і ці гроші мають обкладатись податками, але код змінюють і вони йдуть як за послуги або товари)", - констатував Плінський.

У своєму дописі журналіст затегав monobank, Національний банк України та Mastercard і попросив пояснити, чому такі платежі взагалі проходять, скільки працює клонів типу BuddyBet та "що ще треба кому зробити, щоб закрити питання" виводу грошей з України за кордон.

"На історію з BuddyBet також мали б відреагувати віцепрем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров та Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, якою керує Іван Рудий. Принаймні, від них дуже хотілося б почути, на яких законних підставах (якщо такі взагалі є) працює клон Parimatch та чи отримали вони ліцензію на свою діяльність. І якщо BuddyBet - це той самий Parimatch, лише перефарбований, то чи може взагалі отримувати ліцензію компанія, яка перебуває під санкціями. Навіщо тоді взагалі оця видимість боротьби з букмекерськими конторами та нелегальними онлайн-казино, якщо вони без проблем функціонують на українському ринку", - йдеться у материалі видання.

Нагадаємо, Parimatch (ТОВ "Паріматч") є брендом міжнародної холдингової компанії Parimatch, яка провадить букмекерську діяльність та організовує азартні ігри в інтернеті. Представником бренду в Україні є компанія Parimatch Ukraine. У березні 2023 року на холдингову компанію було накладено санкції, після чого її діяльність в Україні було припинено. У квітні компанія звільнила половини штату (1100 працівників) з українських офісів.

Відповідно до розслідування Служби безпеки України, у 2023 році до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами Російської Федерації, а у холдинг компанії входили юридичні особи з РФ, які здійснювали господарську діяльність на території окупованого Криму. Відповідно, кошти, що надходили на російські та офшорні рахунки букмекера спонсорували країну-агресора.

Під час розслідування також було виявлено, що у відмиванні гральних коштів Parimatch брали участь Ibox Bank та ТОВ "Фінансова компанія Лео". Зокрема, вони застосовували технологію міскодингу — вигляд шахрайства, при якому код торговця не відповідає виду діяльності бізнесу. Діяльність "Лео" та Ibox дала можливість отримувати тіньовий прибуток понад 2,5 мільярда гривень на рік.