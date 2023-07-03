Космическая компания Безоса планирует выйти за пределы США: ищет место для нового космодрома

Космическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, ищет место для строительства международного космодрома. Об этом заявил главный директор фирмы Боб Смит в интервью Financial Times.

По его словам, Blue Origin заинтересована в новых партнерствах и покупках в Европе и за ее пределами.

"Мы ищем все, что мы можем сделать, чтобы приобрести, масштабировать, чтобы лучше обслуживать наших клиентов",= сказал Смит, уточнив, что поиск новой стартовой площадки все еще находится на ранней стадии и ни одного места еще не выбрано.

Как пишет FT, эти слова отмечают более упорную позицию в бизнесе, основанном Безосом в 2000 году. Blue Origin была первой компанией, которая успешно запустила, приземлила и повторно использовала ракету. Однако задержки в разработке пусковых установок оставили ее позади SpaceX: компания Илона Маска уже осуществила несколько успешных пилотируемых и беспилотных миссий к Международной космической станции.

Аналитики считают, что дальнейшие приобретения и партнерства, а также появление еще одной стартовой площадки, в дополнение к объектам в Техасе и Флориде, могут стать для Blue Origin способом догнать SpaceX.

Директор по исследованиям Quilty Space Калеб Генри отметил, что планы Blue Origin касательно Европы могут помочь ей получить новые таланты во время жесткой конкуренции за квалифицированных людей. Он пояснил, что Европа известна наличием профессионалов в космической отрасли, и это может стать для компании способом роста.