Космічна компанія Безоса планує вийти за межі США: шукає місце для нового космодрому

Космічна компанія Blue Origin, яка належить засновнику Amazon Джеффу Безосу, шукає місце для будівництва міжнародного космодрому. Про це заявив головний директор фірми Боб Сміт в інтервʼю Financial Times.

За його словами, Blue Origin зацікавлена в нових партнерствах і купівлях у Європі та за її межами.

“Ми шукаємо все, що ми можемо зробити, щоб придбати, масштабувати, щоб краще обслуговувати наших клієнтів", – сказав Сміт, уточнивши що пошук нового стартового майданчика все ще перебуває на ранній стадії й жодного місця ще не вибрано.

Як пише FT, ці слова відзначають більш наполегливу позицію в бізнесі, заснованого Безосом у 2000 році. Blue Origin була першою компанією, яка успішно запустила, приземлила й повторно використала ракету. Однак затримки в розробці пускових установок залишили її позаду SpaceX: компанія Ілона Маска вже здійснила кілька успішних пілотованих і безпілотних місій до Міжнародної космічної станції.

Аналітики вважають, що подальші придбання й партнерства, а також поява ще одного стартового майданчика, на додаток до об’єктів у Техасі та Флориді, можуть стати для Blue Origin способом наздогнати SpaceX.

Директор з досліджень Quilty Space Калеб Генрі зауважив, що плани Blue Origin щодо Європи можуть допомогти їй отримати нові таланти в час жорсткої конкуренції за кваліфікованих людей. Він пояснив, що Європа відома наявністю професіоналів у космічній галузі й це може стати для компанії способом зростання.