Кредитование бизнеса выросло на 170 млрд грн с начала вторжения

По сравнению с периодом февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война, кредитный портфель юридических лиц в Украине вырос на 170 млрд грн — с 330 млрд до более 500 млрд грн. За последний календарный год кредитование бизнеса увеличилось на 35%.

Об этом, как пишет Delo.ua , заявил заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Гелетий во время выступления на FutureTech Meetup: United for 2026.

По его словам, утверждение, что банки не кредитуют бизнес является некорректным. Гелетий отмечает, что доля процентных доходов от кредитов в структуре заработка банков выросла в текущем году до 48%.

"Темпы могли бы быть выше, но в стране идет война. После запуска системы страхования военных рисков ситуация должна улучшиться. Нацбанк со своей стороны уже меняет регуляции, чтобы усовершенствовать оценку кредитных рисков и подстроить ее под реальное состояние бизнеса", — подчеркивает замглавы НБУ.

Он добавляет, что в 2023 году около 40% кредитов выдавались по программе "5-7-9%", но сейчас их доля сократилась до 27%. Одновременно растет конкуренция банков за клиентов, а разница между депозитными и кредитными ставками существенно сократилась. Европейские кредиты сегодня можно привлечь примерно под 15% годовых.

"Динамика действительно положительная, и это важно признавать. Банковский сектор — не слабый, как мы привыкли считать. Инвесторы уже не раз доказывали, что готовы вкладывать деньги в Украину: только в 2019 году нерезиденты приобрели ОВГЗ на 130 млрд грн. Стабильность валютного рынка этому способствовала — и она сохраняется", — утверждает Юрий Гелетий.

Кредитование как стимул послевоенного развития

По его мнению, после завершения войны кредитование восстановления станет ключевым драйвером роста економики. Он объясняет, что уже сейчас банки активнее выдают инвестиционные кредиты сроком более года — их объем вырос примерно на 40%.

В то же время, Гелетий добавляет, что до сих пор есть проблемы с консорциумным кредитованием, ведь банки не спешат объединяться под большие проекты, хотя бизнес нуждается в таких инструментах.

"Большие украинские группы — Метинвест, ДТЭК, МХП, Интерпайп — преимущественно привлекают капитал за границей, поскольку украинские банки из-за нормативов рисков могут предоставить одному заемщику максимум около 3 млрд грн. Это ограничение нуждается в системном решении", — отмечает Юрий Гелетий.

Самое прибыльное направление для банков сейчас в сегменте малого, микро- и среднего бизнеса. Галатей говорит, что доля проблемных кредитов в нем сокращается, а капитализация банковской системы остается высокой — при нормативе 10% фактический запас составляет около 15%, то есть +3,5 п.п. сверх требований.

По его словам, ключевыми факторами развития после войны станут:

масштабное восстановление инфраструктуры, которое потребует сотни миллиардов долларов инвестиций;

модернизация рынка капитала, которого в Украине де-факто нет;

усовершенствование валютного регулирования — полное снятие контроля капитала сразу после войны невозможно, требуются сбалансированные решения.

Напомним, страховые, кредитные и лизинговые услуги демонстрируют рост в Украине.