Небанковский сектор возобновляется: страховые, кредитные и лизинговые услуги демонстрируют рост

По данным Обзора небанковского финансового сектора, в III квартале в Украине выросли объемы страховых услуг, ссуд и лизинговых операций. Несмотря на повышение активности, доля НБФУ в активах финсектора остается на историческом минимуме — 8,9%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Страховщики

Самый ощутимый рост активов в III квартале зафиксирован в страховом секторе. Активы компаний рискового страхования увеличились на 10% по сравнению с предыдущим кварталом и на 31% в годовом исчислении. Активы страховщиков жизни выросли на 3% кв/кв и на 15% г/г.

Основными драйверами роста премий рисковых страховщиков (на 9% кв/кв и на 39% г/г) стали автострахование и медицинское страхование. Для компаний, работающих в сегменте life, увеличение премий (на 12% кв/кв и на 6% г/г) обеспечило продукты накопительного страхования жизни.

Все страховщики выполняли требования по капиталу платежеспособности (SCR) и минимальному капиталу (MCR), что свидетельствует о полной адаптации рынка к обновленным регуляторным нормам в течение года.

Кредитные союзы

Количество кредитных союзов и объем их активов продолжали сокращаться, главным образом из-за отзыва лицензий у учреждений, нарушающих нормативы. При этом 61% активов сектора сосредоточено в десяти крупнейших союзах.

Объемы новых потребительских кредитов выросли, в то время как кредитование предпринимателей несколько уменьшилось. Доля просроченных более чем на 90 дней кредитов сократилась до 25%.

Все кредитные союзы выполняли норматив достаточности регулятивного капитала Н1. Только одно учреждение не обеспечило необходимый уровень ликвидности.

Финансовые компании и ломбарды

В III квартале объем активов финансовых компаний несколько вырос, частично компенсировав существенное сокращение, зафиксированное кварталом ранее. Объем новых кредитов бизнеса достиг наивысшего показателя с начала полномасштабной войны, в то время как в розничном сегменте стабильно высокие темпы кредитования сохраняются уже пятый квартал подряд.

Классический факторинг – финансирование дебиторской задолженности – продолжал расти четвертый квартал подряд.

Ломбарды увеличили активы, в частности, благодаря росту новых кредитов под залог, а также нарастили прибыль.

Только одна финансовая компания, которая находится в процессе присоединения к другому учреждению, не выполнила требования по минимальному размеру собственного капитала.

Перспективы и риски

С января 2026 страховщики будут применять обновленную методику формирования технических резервов, а финансовые компании должны перейти на новые пруденциальные требования. Кроме того, для значимых учреждений, перечень которых будет обнародован до февраля 2026 года, будут введены дополнительные нормативы. Для их выполнения таким компаниям предоставят переходный период к июлю.

Справочно

"Обзор небанковского финансового сектора" – информационный продукт, публикацию которого Национальный банк Украины начал в октябре 2020 года. В центре внимания деятельность небанковских финансовых учреждений под регуляцией НБУ: страховщиков, кредитных союзов, финансовых компаний и ломбардов. Обзор освещает ключевые тенденции небанковского рынка и формирует комплексное понимание состояния сектора.

Напомним, финансовый сектор остается устойчивым, но баланс оценок ухудшился до 2024 года. Война в Россию, коррупция и работа правоохранительных органов названы главными источниками системных рисков.