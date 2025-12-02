Небанківський сектор відновлюється: страхові, кредитні та лізингові послуги демонструють зростання

За даними Огляду небанківського фінансового сектору, у III кварталі в Україні зросли обсяги страхових послуг, позик та лізингових операцій. Попри підвищення активності, частка НБФУ в активах фінсектору залишається на історичному мінімумі — 8,9%.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Страховики

Найвідчутніше зростання активів у III кварталі зафіксовано у страховому секторі. Активи компаній ризикового страхування збільшилися на 10% порівняно з попереднім кварталом та на 31% у річному вимірі. Активи страховиків життя зросли на 3% кв/кв і на 15% р/р.

Основними драйверами зростання премій ризикових страховиків (на 9% кв/кв і на 39% р/р) стали автострахування та медичне страхування. Для компаній, що працюють у сегменті life, збільшення премій (на 12% кв/кв та на 6% р/р) забезпечили продукти накопичувального страхування життя.

Усі страховики виконували вимоги щодо капіталу платоспроможності (SCR) та мінімального капіталу (MCR), що свідчить про повну адаптацію ринку до оновлених регуляторних норм протягом року.

Кредитні спілки

Кількість кредитних спілок і обсяг їхніх активів продовжували скорочуватися, головно через відкликання ліцензій у установ, що порушували нормативи. При цьому 61% активів сектору зосереджено в десяти найбільших спілках.

Обсяги нових споживчих кредитів зросли, тоді як кредитування підприємців дещо зменшилося. Частка прострочених більш як на 90 днів кредитів скоротилася до 25%.

Усі кредитні спілки виконували норматив достатності регулятивного капіталу Н1. Лише одна установа не забезпечила необхідний рівень ліквідності.

Фінансові компанії та ломбарди

У III кварталі обсяг активів фінансових компаній дещо зріс, частково компенсувавши суттєве скорочення, зафіксоване кварталом раніше. Обсяг нових кредитів бізнесу досяг найвищого показника від початку повномасштабної війни, тоді як у роздрібному сегменті стабільно високі темпи кредитування зберігаються вже п’ятий квартал поспіль.

Класичний факторинг – фінансування дебіторської заборгованості – продовжував зростати четвертий квартал поспіль.

Ломбарди збільшили активи, зокрема завдяки зростанню нових кредитів під заставу, а також наростили прибуток.

Лише одна фінансова компанія, яка перебуває в процесі приєднання до іншої установи, не виконала вимоги щодо мінімального розміру власного капіталу.

Перспективи та ризики

Із січня 2026 року страховики застосовуватимуть оновлену методику формування технічних резервів, а фінансові компанії мають перейти на нові пруденційні вимоги. Крім того, для значимих установ, перелік яких буде оприлюднено до лютого 2026 року, запровадять додаткові нормативи. На їх виконання таким компаніям нададуть перехідний період до липня.

Довідково

"Огляд небанківського фінансового сектору" – інформаційний продукт, публікацію якого Національний банк України започаткував у жовтні 2020 року. У центрі уваги – діяльність небанківських фінансових установ під регуляцією НБУ: страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній та ломбардів. Огляд висвітлює ключові тенденції небанківського фінансового ринку і формує комплексне розуміння стану сектору.

Нагадаємо, фінансовий сектор залишається стійким, але баланс оцінок погіршився до рівня 2024 року. Війна з Росією, корупція та робота правоохоронних органів названі головними джерелами системних ризиків.