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Купленные Слюсаревым компании сделали заявление относительно Мураева и опровергли претензии активистов ЦПК
Компания "Восточная финансовая группа" отреагировала на заявления представителя Харьковского антикоррупционного центра Владимира Рысенко о смене своих владельцев, а также владельцев ООО "Завод "Рапид", где ООО "Восточная финансовая группа" выступает учредителем. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия, передают “Українські новини”.
Указанные юридические лица, по версии Рысенко, якобы принадлежали Евгению Мураеву, а сейчас сменили владельца - якобы во избежание конфискации. В "Восточной финансовой группе" такие заявления активиста опровергли.
"Во-первых, указанные предприятия не были в собственности Евгения Мураева, он не входил в состав учредителей обществ. Во-вторых, ООО "Восточная финансовая группа" и ООО "Завод "Рапид" не подпадают под действие никаких санкций в Украине и за нее пределами, а потому не относятся к перечню активов, на которые может распространяться законодательство по конфискации имущества", – говорится в релизе компании.
Отмечается, что из-за сложной военной и экономической ситуации в Харьковской области с целью сохранения рабочих мест и возможности платить налоги в бюджет Украины предыдущими владельцами компаний было принято решение об их продаже.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Все соглашения по продаже активов харьковскому предпринимателю Вадиму Слюсареву заключены с соблюдением действующего законодательства Украины. Новый собственник обеспечил успешную релокацию компаний из зон боевых действий, сохранил рабочие места, взял на себя ответственность за дальнейшее развитие предприятий, чтобы мы и дальше продолжали работать в поддержку экономики нашего государства", - отметили в ООО.
"Восточная финансовая группа" обратилась к "отдельным спикерам, которые прибегают к манипуляциям по поводу смены владельцев компании", с просьбой "воздержаться от распространения ложных утверждений, вроде "Слесарев спасает активы Мураева".
"Подобная риторика во время войны не выдерживает никакой критики и расценивается исключительно как попытка неконкурентной борьбы и умышленное нанесение репутационного ущерба добросовестному украинскому бизнесу", - считает предприятие.
Напоследок там отметили, что сведения о якобы выезде Вадима Слюсарева на постоянное место жительства в страну-агрессор не соответствуют действительности.
"Эта ложная информация, распространенная со ссылкой на неких российских таможенников, уже неоднократно опровергалась. И отдельным спикерам отнюдь не делает чести тот факт, что они и дальше пытаются распространять манипуляции на эту тему", - говорится в заявлении.
Кроме того, там подчеркивают, что Слюсарев не имеет никакого отношения к политсовету партии "Слуга народа", а его бизнес-деятельность никак не связана с политикой или политическими структурами.
Источник фото: ua.depositphotos.com