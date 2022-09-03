Компанії, придбані Слюсарєвим, зробили заяву щодо Мураєва та спростували закиди активістів ЦПК

Компанія "Східна фінансова група" відреагувала на заяви представника Харківського антикорупційного центру Володимира Рисенко стосовно зміни своїх власників, а також власників ТОВ "Завод "Рапід", де ТОВ "Східна фінансова група" виступає засновником. Про це йдеться в прес-релізі підприємства, передають “Українські новини”.

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Вказані юридичні особи, за версією Рисенка, нібито належали Євгену Мураєву, а зараз змінила власника - буцімто, з метою уникнення конфіскації. У "Східній фінансовій групи" такі заяви активіста спростували.

"По-перше, вказані підприємства не були у власності Євгена Мураєва, він не входив до складу засновників товариств. По-друге, ТОВ "Східна фінансова група" і ТОВ "Завод "Рапід" не підпадають під дію жодних санкцій в Україні та за її межами, а тому не належать до переліку активів, на які може поширюватися законодавство щодо конфіскації майна", - йдеться в релізі компанії.

Наголошується, що через складну військову та економічну ситуацію у Харківській області з метою збереження робочих місць і спроможності сплачувати податки до бюджету України попередніми власниками компаній було прийнято рішення про їх продаж.

"Усі угоди з продажу активів харківському підприємцю Вадиму Слюсарєву укладені із дотриманням чинного законодавства України. Новий власник забезпечив успішну релокацію компаній із зон бойових дій, зберіг робочі місця, узяв на себе відповідальність за подальший розвиток підприємств, аби ми й надалі продовжували працювати на підтримку економіки нашої держави", - зауважили в ТОВ.

"Східна фінансова група" завернулась до "окремих спікерів, які вдаються до маніпуляцій з приводу зміни власників компанії", із проханням "утриматися від поширення неправдивих тверджень, накшталт "Слюсарєв рятує активи Мураєва".

"Подібна риторика у час війни не витримує жодної критики та розцінюється виключно як спроба неконкурентної боротьби й зумисне нанесення репутаційної шкоди сумлінному українському бізнесу", - вважає підприємство.

Наостанок там зауважили, що відомості про нібито виїзд Вадима Слюсарєва на постійне місце проживання до країни-агресора не відповідають дійсності.

"Ця неправдива інформація, поширена із посиланням на якихось російських митників, вже неодноразово спростовувалася. І окремим спікерам аж ніяк не робить честі той факт, що вони й надалі пробують ширити маніпуляції на цю тему", - йдеться в заяві.

Крім того, там підкреслюють, що Слюсарєв не має жодного стосунку до політради партії "Слуга народу", а його бізнес-діяльність жодним чином не пов’язана з політикою чи політичними структурами.

Джерело фото: ua.depositphotos.com